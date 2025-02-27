«Торонто» интересуется Шенном. «Сент-Луис» может обменять форварда, у Брэйдена есть возможность отказаться от любой сделки до конца сезона
Ранее сообщалось, что «Блюз» могут обменять нападающего. У капитана команды действует контракт с кэпхитом 6,5 миллиона долларов – до завершения сезона-2027/28.
При этом до 1 июля текущего года в нем действует пункт о полном запрете на обмен. Таким образом, чтобы сделка совершилась, игрок должен будет ее одобрить. После 1 июля в силу вступит другой пункт – о частичном запрете на обмен (стоп-лист из 15 команд).
Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, «Торонто» рассматривают возможность перехода капитана Брэйдена Шенна.
Шенн мог бы занять позицию центрфорварда третьего звена, которая считается одной из главных потребностей «Лифс» перед дедлайном. Сейчас эту роль исполняет Макс Доми, но он также выходил на фланге в этом сезоне. При необходимости Шенн может сыграть и с краю в верхних звеньях.
В текущем регулярном сезоне НХЛ 33-летний форвард провел 59 матчей, в которых набрал 35 (12+23) очков при полезности «минус 6».
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