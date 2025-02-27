  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Торонто» интересуется Шенном. «Сент-Луис» может обменять форварда, у Брэйдена есть возможность отказаться от любой сделки до конца сезона
4

«Торонто» интересуется Шенном. «Сент-Луис» может обменять форварда, у Брэйдена есть возможность отказаться от любой сделки до конца сезона

«Торонто» планирует выменять Брэйдена Шенна у «Сент-Луиса».

Ранее сообщалось, что «Блюз» могут обменять нападающего. У капитана команды действует контракт с кэпхитом 6,5 миллиона долларов – до завершения сезона-2027/28.

При этом до 1 июля текущего года в нем действует пункт о полном запрете на обмен. Таким образом, чтобы сделка совершилась, игрок должен будет ее одобрить. После 1 июля в силу вступит другой пункт – о частичном запрете на обмен (стоп-лист из 15 команд). 

Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, «Торонто» рассматривают возможность перехода капитана Брэйдена Шенна.

Шенн мог бы занять позицию центрфорварда третьего звена, которая считается одной из главных потребностей «Лифс» перед дедлайном. Сейчас эту роль исполняет Макс Доми, но он также выходил на фланге в этом сезоне. При необходимости Шенн может сыграть и с краю в верхних звеньях.

В текущем регулярном сезоне НХЛ 33-летний форвард провел 59 матчей, в которых набрал 35 (12+23) очков при полезности «минус 6». 

Этих парней обменяют в дедлайн НХЛ. Часть 4

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Score
logoТоронто
logoБрэйден Шенн
возможные переходы
logoСент-Луис
logoНХЛ
logoМакс Доми
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сент-Луис» может обменять Шенна. Клуб рассчитывает получить «мощную» компенсацию, у Брэйдена есть возможность отказаться от любой сделки до конца сезона (Даррен Дрегер)
78 февраля, 06:40
Барабанов, Спронг, Деанджело и Пачиоретти – в списке 18 лучших свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке (Daily Faceoff)
2314 июля 2024, 07:15
Задоров – в «Бостоне», Стэмкос – в «Нэшвилле», а Генцел – на 7 лет в «Тампе»! Первый день переходов в НХЛ
1141 июля 2024, 22:44Live
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» против «Калгари», «Флорида» примет «Эдмонтон», «Питтсбург» встретится с «Филадельфией»
36вчера, 22:10
Госэкспертиза снова запретила Дацюку перестроить дом-памятник в центре Екатеринбурга в гостиницу
3вчера, 22:03
Ротенберг про 0:1 от «Динамо»: «Против СКА все играют на уровне плей-офф весь сезон. Сегодня мы допустили только одну ошибку, если бы выполнили все требования, забили бы»
15вчера, 21:49
Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «У Саши будет другая цель – 900 голов в следующем сезоне, потом 1000. Планировать результат – дело неблагодарное, дай бог, чтобы все свершилось»
5вчера, 21:33
Ротенберг об отсутствии шкафчика Кузнецова: «В раздевалке СКА висят таблички тех, кто идет в бой в конкретном матче. Евгению нужно время на лечение, а сколько – мы не знаем»
29вчера, 21:18
Дегтярев об отстранении России: «МОК допустит сборную на ОИ-2026, уверен. Без русских в хоккее смотреть практически не на что»
10вчера, 20:51
Ротенберг о том, что Демидов не играл с «Динамо»: «На него много свалилось после Матча звезд, пацан молодой, это непросто. Капризов в сборной работал над собой и стал одним из лучших в мире»
25вчера, 20:39
Депутат Журова: «Между Россией и США надо провести не футбольный, а хоккейный матч – сразу после встречи Путина с Трампом. С приглашением на него лидеров двух стран»
53вчера, 20:24
Лучший бомбардир СКА Демидов провел матч с «Динамо» на скамейке запасных. Команда Ротенберга проиграла – 0:1
14вчера, 20:13
Кудашов о хите Акользине против Чернова: «В 90-х били не так, там головы слетали, никто внимания не обращал. Тренер ругал тех в нападении, кто голову убирал»
6вчера, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Ларионов после 3:2 с «Северсталью»: «Есть 2 способа: выиграть скучно и неинтересно или проиграть с хорошей игрой. Я выбираю победить красиво с очень хорошей игрой»
1вчера, 22:15
Воробьев о 6:0: «Фееричный финал, ЦСКА поднял статистику большинства и меньшинства. «Куньлуню» нужна была победа, чтобы зацепиться за плей-офф, сказали об этом ребятам»
вчера, 21:07
Жамнов про 1:2 с «Динамо» Минск: «Спартак» опять не может забить, к сожалению. Наша задача – взламывать вязкую оборону, сегодня не получилось»
4вчера, 19:27
Артюхин о СКА: «Одни и те же проблемы: надо определиться с основным вратарем, готовить его к плей-офф и наладить игру в обороне»
3вчера, 17:42
Якупов о болельщиках «Авангарда»: «Прикольно, когда на трибунах меня встречают с накладными усами, тренд ушел в народ, приятно»
вчера, 17:28
Короткий о СКА: «Когда впервые попал в раздевалку, поймал себя на эмоции – здорово быть в команде с обладателями Кубка Гагарина, победителями ЧМ и ОИ. У нас классный коллектив»
2вчера, 17:16
Коньков об «Ак Барсе»: «Способен обыграть любую команду, когда собран и подготовлен. В атаке проблемы: больше 3 забить не получается в основное время. В защите провалов не вижу»
1вчера, 16:44
Рыбин о Мичкове: «Советовал ему держать вес, чтобы точно лишним не был. Он в тяжелой команде с тяжелым тренером»
1вчера, 16:05
Юрову сделали операцию. Форвард «Металлурга» травмировался в игре с «Сибирью»
2вчера, 15:10
Сервисмен сборной России об Овечкине: «Чем больше величие игрока, тем меньше у него требований. Заточку его коньков знаю наизусть, к клюшкам он никого не подпускает»
9вчера, 14:58