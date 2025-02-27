«Торонто» интересуется Шенном. «Сент-Луис» может обменять форварда, у Брэйдена есть возможность отказаться от любой сделки до конца сезона

«Торонто» планирует выменять Брэйдена Шенна у «Сент-Луиса».

Ранее сообщалось , что «Блюз» могут обменять нападающего. У капитана команды действует контракт с кэпхитом 6,5 миллиона долларов – до завершения сезона-2027/28.

При этом до 1 июля текущего года в нем действует пункт о полном запрете на обмен. Таким образом, чтобы сделка совершилась, игрок должен будет ее одобрить. После 1 июля в силу вступит другой пункт – о частичном запрете на обмен (стоп-лист из 15 команд).

Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, «Торонто » рассматривают возможность перехода капитана Брэйдена Шенна .

Шенн мог бы занять позицию центрфорварда третьего звена, которая считается одной из главных потребностей «Лифс» перед дедлайном. Сейчас эту роль исполняет Макс Доми , но он также выходил на фланге в этом сезоне. При необходимости Шенн может сыграть и с краю в верхних звеньях.

В текущем регулярном сезоне НХЛ 33-летний форвард провел 59 матчей, в которых набрал 35 (12+23) очков при полезности «минус 6».

Этих парней обменяют в дедлайн НХЛ. Часть 4