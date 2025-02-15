Шашков о мастер-классе с юными хоккеистами в Ревде: «Нам с ребятами очень понравилось. Подбираешь шайбу, поднимаешь голову, и на тебя бежит сразу 10 муравьев»
Никита Шашков высказался о мастер-классе с юными хоккеистами в Ревде.
Игроки клуба из Екатеринбурга Юрий Журавлев, Никита Шашков и Александр Шаров провели мастер-класс для детей в Ревде – городе в Свердловской области с населением около 60 тысяч человек.
Помогал им в этом талисман команды – лось Автик.
«Очень классно, зарядились положительными эмоциями от ребят и надеюсь мы их тоже зарядили. Нам с ребятами очень понравилось. Очень интересно.
И так прямо подбираешь шайбу, поднимаешь голову, и на тебя бежит сразу десять муравьев, скажем так, и тебе нужно быстро разобраться.
Интересный опыт», – сказал нападающий «Автомобилиста».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Ревда Новости
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