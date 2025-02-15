Шашков о мастер-классе с юными хоккеистами в Ревде: «Нам с ребятами очень понравилось. Подбираешь шайбу, поднимаешь голову, и на тебя бежит сразу 10 муравьев»

Никита Шашков высказался о мастер-классе с юными хоккеистами в Ревде.

Игроки клуба из Екатеринбурга Юрий Журавлев, Никита Шашков и Александр Шаров провели мастер-класс для детей в Ревде – городе в Свердловской области с населением около 60 тысяч человек.

Помогал им в этом талисман команды – лось Автик.

«Очень классно, зарядились положительными эмоциями от ребят и надеюсь мы их тоже зарядили. Нам с ребятами очень понравилось. Очень интересно.

И так прямо подбираешь шайбу, поднимаешь голову, и на тебя бежит сразу десять муравьев, скажем так, и тебе нужно быстро разобраться.

Интересный опыт», – сказал нападающий «Автомобилиста ».