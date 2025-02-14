Летунов о рукопожатиях после игры: «Можно убрать, они не особо важны. В Северной Америке они есть только в плей-офф, но мы так проявляем уважение к сопернику»
Форвард «Торпедо» Максим Летунов высказался о послематчевых рукопожатиях.
После окончания игры Фонбет чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Торпедо» вратари команд Амир Мифтахов и Иван Кульбаков устроили драку.
«Для меня это в новинку. В Северной Америке послематчевые рукопожатия только в плей-офф. Можно и убрать, они не особо важны.
Но мы так проявляем уважение к сопернику. Это тоже хорошо», – сказал Максим Летунов.
Ларионов о драке Кульбакова с Мифтаховым: «Вратари иногда делают непредсказуемые вещи. В 1996-м была серьезная потасовка «Детройта» и «Колорадо» – самая грязная в истории НХЛ, наверное»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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