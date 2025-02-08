Фэйбер об Овечкине: «У меня были его джерси, все хотели быть как Ови... Играть против таких ребят – одно из самых крутых ощущений в мире»

Брок Фэйбер поделился впечатлениями от игры против Александра Овечкина.

«У меня были джерси Овечкина , да у всех они были. У кого не было? Все всегда хотели быть как Ови... В начале его карьеры – желтые шнурки, стиль, харизма, которую он привнес в игру, его любили во всей лиге.

Играть против таких ребят, как он, – это одно из самых крутых ощущений в мире», – сказал 22-летний защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер .

Главный секрет Овечкина – его клюшка. Он сделал ее сам