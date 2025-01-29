Быков о предложении возглавить сборную: «Сомневаюсь, что поступит, я давно не практикую на высоком уровне. В России достаточно опытных специалистов»
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что в 2028 году турнир пройдет без Международной федерации хоккея. Ранее появилась информация о том, что Россия может сыграть на Кубке мира-2028.
– Если нашу сборную пригласят на этот турнир, то болельщики воочию смогут увидеть хоккей высокого уровня сборных команд, традиционно сильнейших в мире.
– Как считаете, может ли Александр Овечкин принять участие на этом турнире? Могут ли туда поехать хоккеисты из КХЛ?
– У сборной России достаточно высококлассных хоккеистов мирового уровня в разных лигах, и наша команда сможет создать сильный коллектив на этот турнир.
– Кого вы видите главным тренером сборной России на Кубке мира?
– Тренерский штаб будет формироваться ФХР из опытных специалистов, знающих и работающих на данный момент в обеих лигах.
– Готовы ли рассмотреть вариант возглавить команду?
– Я сомневаюсь, что такое предложение может поступить, так как достаточно давно не практикую на высоком уровне, и тем более у нас достаточно высококлассных специалистов, способных возглавить сборную и подготовить к такому грандиозному турниру.
Сейчас в основном время уделяю время молодежному хоккею. С удовольствием жду этих игр, как и большинство наших болельщиков, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
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