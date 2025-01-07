Быков о словах Тардифа: «Надежда умирает последней. Независимо от решения ИИХФ будем сохранять эволютивное движение в развитии наших спортсменов!»
Вячеслав Быков прокомментировал слова главы ИИХФ Люка Тардифа.
Президент ИИХФ так высказался по поводу возможного возвращения сборных России на международные турниры: «Хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее, ее не хватает на всех турнирах. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два месяца».
«Как у нас говорят, надежда умирает последней. Будем ждать их решения. При этом независимо от решения мы будем продолжать сохранять эволютивное движение в развитии спорта и наших спортсменов!
Допуск наших спортсменов к международным соревнованиям – это возможность создать настоящую конкурентную среду среди спортсменов мирового уровня, от чего выиграет спорт в целом и спортсмены в частности, которые будут улучшать свои результаты», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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