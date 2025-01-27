Виларди с 2+2, Макар с 2+1 и Мериляйнен с 34 сэйвами в матче с «Ютой» – звезды дня в НХЛ
Габриэль Виларди, Кэйл Макар и Лееви Мериляйнен – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Оттавы» Лееви Мериляйнен, отразивший 34 из 35 бросков «Юты» (3:1). Победа стала для новичка «Сенаторс» 7-й в 11 играх в сезоне (92,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,19).
Вторая звезда – защитник «Колорадо» Кэйл Макар, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Рейнджерс» (5:4).
Первая звезда – форвард «Виннипега» Габриэль Виларди, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Калгари» (5:2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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