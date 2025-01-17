Артем Ребров: «Многим футболистам хочется из сына сделать хоккеиста, мне тоже. Сложился образ, что это крепкие мужики, за себя и других могут постоять»

Артем Ребров рассказал о желании футболистов сделать из своих детей хоккеистов.

«Я не знаю, были ли у Кински мысли воспитать из сына профессионального футболиста. Мы с ним обсуждали, как тренировать вратарей, но на детей не переносили.

Хотя футболисты часто думали о спортивной карьере детей – причем многим хотелось сделать из сына хоккеиста. В том числе и мне. Объяснить рационально сложно – просто порыв. Казалось, это мужской, настоящий вид спорта. Там реальные столкновения, характер закаляется.

Я же общался с хоккеистами, сложился образ, что это надежные люди, крепкие мужики, которые никогда не подведут, за себя и за других могут постоять. Еще за столом с ними особенно хорошо – всегда ярко.

Так что если бы и хотел сделать сына профессиональными спортсменом, двигался бы в направлении хоккея. У меня даже старший года три занимался, пошел в хоккей по медицинским причинам. У него была бронхиальная астма, а нам сказали, что лед хорошо помогает и закаляет организм.

Вроде занимался, нормально пошло, катался прилично, данные неплохие – но потянуло на футбол. Мы из тех родителей, кто ничего не навязывает. Хочешь футбол – пожалуйста. Но только без метаний – сегодня сюда, завтра туда, а послезавтра обратно. Если решил, то будь уверен в своем решении.

А навязывание обычно ничем хорошим не заканчивается. Есть у меня знакомый из футбольной среды, который больше 10 лет жизни положил на то, чтобы сделать сына хоккеистом. С детства покупал кипу, возил на все тренировки, в Америку отправлял, устраивал там тренировки и просмотры.

Верил, что получится хоккеист, попадет в КХЛ или НХЛ. Но в итоге сын в 15 лет пришел и сказал: «Пап, у меня девочка появилась, а вообще мне так этот хоккей надоел, видеть его не могу и не хочу им заниматься».

Батя был в шоке и долго приходил в себя. А как заставишь ребенка? Да никак. Поэтому надо поддерживать, если ребенок хочет, но не стоит реализовывать свои амбиции через него.

Конечно, профессиональным спортсменам чуть проще. Они по связям могут толкнуть и пристроить, получить какие-то просмотры или даже место где-то.

Только это работает до определенного возраста. Если ребенок совсем не тянет, это все равно видно. И никакое имя папы уже не поможет», – написал бывший вратарь футбольного «Спартака» Артем Ребров в своей колонке на Спортсе’‘ .

Как Кински воспитывал сына-вратаря, который дает шоу в АПЛ. Рассказывает Ребров