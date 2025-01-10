Гендиректор «Барыса» о детском хоккее: «У нас нет ни одного воспитанника среди хоккеистов НХЛ. Шведская школа – одна из лучших в мире, там запрещено играть на результат»

Нурлан Оразбаев высказался о системе подготовки хоккеистов в Казахстане.

Ранее появились данные о том, что команды «Барыса» 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годов рождения в связи с отсутствием финансовой возможности снимаются и не будут участвовать в соревнованиях первенства федеральных округов в сезоне‑2024/25.

«По итогам встречи с министром туризма и спорта Ерболом Куантаевичем обсудили текущие вопросы по клубу, и было принято решение о продолжении участия юношеских команд ДЮСШ в сезоне 2024-2025 годов.

Дальнейшее участие нашей школы в «Межрегиональных соревнованиях Первенства федерального округа, двух и более федеральных округов» будет обсуждаться по итогам текущего сезона.

Фондом поддержки туризма и спорта Sport Qory была оказана финансовая помощь. Однако финансовая составляющая – не самое главное в данном вопросе.

Наши детские юношеские команды участвуют в чемпионате Казахстана и в первенстве России, где в общей сложности мы проводим около 60-70 игр. Это запредельные физические и психоэмоциональные нагрузки для детей.

Все поездки совершаются, как правило, поездами или автобусами, с частыми пересадками. В среднем за сезон команда тратит более 40-50 дней на дорогу, в то время как это могло бы использоваться на тренировочный процесс. За 10 лет мы теряем более 1,5 года тренировок.

Самое важное в подготовке юного спортсмена – это научить детей правильно кататься и владеть клюшкой. Если в юном возрасте упустить базовые навыки подготовки, в дальнейшем это будет невозможно исправить.

За все годы существования школы у нас нет ни одного воспитанника среди игроков НХЛ, нет также игроков и в КХЛ. Никита Михайлис и Валерий Орехов, выступающие в «Металлурге» – воспитанники «Казахмыса», которые не принимали участие в стольких играх в юном возрасте.

Шведская школа хоккея является одной из лучших хоккейных школ мира. В этом сезоне 88 выходцев данной школы выступают в НХЛ. Как правило, эти игроки носят звёздный статус и являются флагманами лиги. В Швеции в детском хоккее запрещено играть на результат, их подготовка больше направлена на тренировочный процесс. Только после 12 лет они начинают участвовать в официальных чемпионатах страны.

В свою очередь, за последние годы Казахстанская федерация хоккея проделала огромную работу в развитии детско-юношеского и взрослого хоккея в стране. У нас идут полноценные чемпионаты среди взрослых и юношеских команд.

Важным аспектом является дальнейшее развитие внутреннего чемпионата Казахстана. Более того, основной задачей является повышение квалификации наших тренеров с дальнейшем лицензированием согласно мировой практике», – сказал генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев.