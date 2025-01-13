Разин о календаре «Металлурга»: «У всех свои проблемы, трудности. Чем нам хуже, ты мы сильнее»

Андрей Разин высказался после матча против «Сочи» (4:2).

В следующем матче «Металлург» сыграет в гостях с «Адмиралом».

– Первый период хорошо играли, дальше (во втором периоде) все пошло на самотек. Играли слабо, дисциплины не было.

В третьем периоде молодцы. Соперник цеплялся, если бы реализовывали получше, игра была бы спокойнее.

– Стали делать ротацию между звеньями, перекинули несколько игроков. Были конкретные наметки?

– Просто надо было что-то поменять, чтобы ребята вернулись к прошлогодним сочетаниям.

– Вы пробовали поинтересоваться, почему так составлен календарь? «Ак Барс» и «Салават Юлаев» играют спаренные матчи на Дальнем Востоке, а вы и «Авангард» нет…

– А кому говорить? Составителям календаря сказать «ай-ай ай»? У всех свои проблемы, трудности. Чем нам хуже, ты мы сильнее.

– Насколько после девяти побед подряд тяжело сбивать ритм дальним выездом?

– Специфическая поездка. Тяжелый только перелет. Мне, например, не в тягость, но всем по-разному. Тяжело, конечно, вставать в Хабаровске, если окна не зашторил, солнце хреначит. Но слетать на три дня не так сложно.

Скорее, сложнее будет дальше в Нижнекамске. Это лишний раз поучиться нам, где-то подотпустить команду, сделать ротацию.

– Силантьев с маленьким ростом выигрывает борьбу на пятаке. Как?

– Голевое чутье. Надо вовремя быть в нужной точке, куда отскочит шайба. Как великий баскетболист Деннис Родман в «Чикаго», штрафные забить не мог, но забирал все подборы под кольцом, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин .

«Металлург» провел 1200-й матч в КХЛ. Команда Разина одержала 9-ю победу подряд