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  • Рашевский о выходе 1 на 1 с Заврагиным: «Лучшее, что может сделать форвард – обыграть. Я попробовал, не вышло. Бросить каждый дурак может»
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Рашевский о выходе 1 на 1 с Заврагиным: «Лучшее, что может сделать форвард – обыграть. Я попробовал, не вышло. Бросить каждый дурак может»

Дмитрий Рашевский рассказал о нюансах игры против вратарей.

«Динамо» обыграло СКА со счетом 5:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В конце второго периода при счете 4:3 форвард московского клуба Рашевский вышел один на один с голкипером Егором Заврагиным, попытался обыграть вратаря, но не смог забить.

– Почему при выходе один на один с вратарем решил обыгрывать, а не бросать?

– Мне кажется, что, если нападающий выходит один на один, то лучшее, что он может сделать – обыграть. Бросить каждый дурак может. Я попробовал, у меня не вышло. Думаю, что публике понравилось, если бы получилось забить, то было бы очень красиво.

– У тебя в карьере был такой гол в ворота «Северстали».

– Да-да. Если бы я не делал так и не забивал бы, то я бы и не пробовал. У меня на тренировках получалось, и в игре я тоже забивал. Решил попробовать, но не получилось. Главное, чтобы это было не в ущерб команде.

Если бы мы горели в одну или две шайбы, я бы действовал по-другому. Мы вели в одну шайбу, подумал, почему бы не попробовать. Мы все-таки для болельщиков играем. У меня не получилось, но я не расстраиваюсь, – сказал форвард московского «Динамо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Рашевский
logoЕгор Заврагин
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