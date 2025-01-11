Владимир Крикунов: «У СКА такой состав, что может обыграть любую команду. Там в каждой линии очень квалифицированные хоккеисты»

Владимир Крикунов высоко оценил уровень игроков СКА.

Сегодня петербургский клуб проиграл московскому «Динамо » со счетом 4:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 13 января СКА отправится на выезд к «Локомотиву ».

«Думаю, где-то СКА не повезло. Хотя, конечно, такую игру надо доводить до конца. Так бывает. Видимо, после победного первого периода хоккеисты СКА подумали, что дело сделано, и расслабились.

Надо было всего один гол еще забить – и тогда была бы другая картина. Матч с «Локомотивом» через два дня? У СКА такой состав, что обыграть может любую команду.

Там есть кому играть, в каждой линии собраны очень квалифицированные хоккеисты», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.