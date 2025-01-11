Владимир Крикунов: «У СКА такой состав, что может обыграть любую команду. Там в каждой линии очень квалифицированные хоккеисты»
Владимир Крикунов высоко оценил уровень игроков СКА.
Сегодня петербургский клуб проиграл московскому «Динамо» со счетом 4:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 13 января СКА отправится на выезд к «Локомотиву».
«Думаю, где-то СКА не повезло. Хотя, конечно, такую игру надо доводить до конца. Так бывает. Видимо, после победного первого периода хоккеисты СКА подумали, что дело сделано, и расслабились.
Надо было всего один гол еще забить – и тогда была бы другая картина. Матч с «Локомотивом» через два дня? У СКА такой состав, что обыграть может любую команду.
Там есть кому играть, в каждой линии собраны очень квалифицированные хоккеисты», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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