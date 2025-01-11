Ротенберг о 4:5 с «Динамо»: «Тяжело победить такого сильного соперника, столько играя в меньшинстве. Нельзя подводить команду удалениями»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с московским «Динамо».

Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 4:5 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В принципе, первый период хорошо начали, несмотря на то, что пропустили две шайбы. Все бились. Повели в счете, выполняли установку, играли дисциплинированно.

Потом нахватали удалений, столько играя в меньшинстве, тяжело победить такого сильного соперника, как «Динамо ». В это же время в третьем периоде добавили. Сравняли счет. Дальше удаление в зоне атаки.

Это те вещи, которые нам нужно улучшать. Это игровая дисциплина. И будут победы. В целом все сыграли по заданию. Бились друг за друга. Проявили характер. Мы растем как команда в таких играх. Готовимся к следующей игре. Спасибо.

– Вы говорили про меньшинство, но давайте и про большинство. Сегодня не получилось отличиться в неравных составах. Как считаете, в чем главная причина?

– Соперник отлично сыграл в меньшинстве. Они очень агрессивно действовали. Я думаю, здесь надо отдать должное сопернику. Ну и нам нужно где-то быть хладнокровнее. Но в это же время повторюсь, у нас сегодня много позитивных моментов.

Защитники стали забивать голы. В современном хоккее это очень здорово. Когда играешь против команд, которые впятером внизу обороняются, тяжело тремя нападающими их обыграть.

Поэтому поднимаем шайбу наверх, бросаем и находим линии броска за счет движения. Мы сегодня сделали большой шаг вперед и в большинстве тоже добавим. Я согласен, это наши резервы.

Обязательно это улучшим и будем сильнее. Если мы уберем все эти удаления, особенно в зоне атаки, в концовке игры – так нельзя подводить команду. И здесь есть что улучшить.

В первую очередь, игровая дисциплина. Ну и, конечно, большинство. Игра спецбригад – это всегда решающий фактор, – сказал главный тренер СКА .