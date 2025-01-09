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  • Михаил Бирюков о лучшем вратарском дуэте в КХЛ: «Моторыгин и Подъяпольский. Плюс у «Динамо» есть лучший голкипер ВХЛ – Ярославлев»
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Михаил Бирюков о лучшем вратарском дуэте в КХЛ: «Моторыгин и Подъяпольский. Плюс у «Динамо» есть лучший голкипер ВХЛ – Ярославлев»

Михаил Бирюков назвал сильнейшие связки вратарей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– У какого клуба сейчас лучший вратарский дуэт? 

– Однозначно могу сказать, что у московского «Динамо», так как у них два сильных вратаря: Моторыгин и Подъяпольский. Плюс там есть в доступе лучший вратарь ВХЛ – Евгений Ярославлев, который две игры из двух в КХЛ выиграл.

Эта тройка, наверное, одна из сильнейших. Сюда бы хотел еще отнести «Ак Барс» и, пожалуй, СКА. 

– Как считаете, способен ли СКА с дуэтом вратарей Заврагин-Мойсевич выиграть Кубок Гагарина? 

– Сам плей-офф покажет нам, возможно это или нет. Хочется отметить, что действительно талантливые вратари. Еще нужно отметить руководство и тренерский штаб, которые не побоялись пойти с юными, по вратарским меркам, голкиперами в схватку под названием плей-офф. Это будет очень интересно.  

– Как думаете, не поспешил ли СКА с расставанием с Серебряковым, который неплохо себя проявляет в «Авангарде»? 

– Нужно находиться внутри клуба, чтобы понимать, почему это произошло. Уверен, что это не просто так произошло. Многих нюансов мы не знаем.

Сейчас два очень талантливых вратаря находятся в руках тренерского штаба СКА. Я думаю, что эти ребята способны заиграть в НХЛ, – сказал бывший вратарь сборной России. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
logoМихаил Бирюков
logoКХЛ
logoВладислав Подъяпольский
logoСКА
logoНикита Серебряков
logoМаксим Моторыгин
logoАк Барс
logoКубок Гагарина
logoДинамо Москва
logoЕгор Заврагин
logoЕвгений Ярославлев
logoПавел Мойсевич
logoВХЛ
logoАвангард
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