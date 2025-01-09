Михаил Бирюков о лучшем вратарском дуэте в КХЛ: «Моторыгин и Подъяпольский. Плюс у «Динамо» есть лучший голкипер ВХЛ – Ярославлев»
– У какого клуба сейчас лучший вратарский дуэт?
– Однозначно могу сказать, что у московского «Динамо», так как у них два сильных вратаря: Моторыгин и Подъяпольский. Плюс там есть в доступе лучший вратарь ВХЛ – Евгений Ярославлев, который две игры из двух в КХЛ выиграл.
Эта тройка, наверное, одна из сильнейших. Сюда бы хотел еще отнести «Ак Барс» и, пожалуй, СКА.
– Как считаете, способен ли СКА с дуэтом вратарей Заврагин-Мойсевич выиграть Кубок Гагарина?
– Сам плей-офф покажет нам, возможно это или нет. Хочется отметить, что действительно талантливые вратари. Еще нужно отметить руководство и тренерский штаб, которые не побоялись пойти с юными, по вратарским меркам, голкиперами в схватку под названием плей-офф. Это будет очень интересно.
– Как думаете, не поспешил ли СКА с расставанием с Серебряковым, который неплохо себя проявляет в «Авангарде»?
– Нужно находиться внутри клуба, чтобы понимать, почему это произошло. Уверен, что это не просто так произошло. Многих нюансов мы не знаем.
Сейчас два очень талантливых вратаря находятся в руках тренерского штаба СКА. Я думаю, что эти ребята способны заиграть в НХЛ, – сказал бывший вратарь сборной России.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий