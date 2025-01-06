Кучеров стал лидером «Тампы» по передачам в выездных матчах – 291. Форвард опередил Сен-Луи (290)
Никита Кучеров установил рекорд «Тампы» по передачам в гостевых матчах.
Нападающий «Лайтнинг» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (1:4).
Этот пас стал для россиянина 291-м в 383 выездных матчах в лиге.
По этому показателю Никита Кучеров превзошел Мартена Сен-Луи, у которого 290 передач в 492 гостевых матчах за «Тампу».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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