Кучеров стал лидером «Тампы» по передачам в выездных матчах – 291. Форвард опередил Сен-Луи (290)

Никита Кучеров установил рекорд «Тампы» по передачам в гостевых матчах.

Нападающий «Лайтнинг» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма » (1:4).

Этот пас стал для россиянина 291-м в 383 выездных матчах в лиге.

По этому показателю Никита Кучеров превзошел Мартена Сен-Луи , у которого 290 передач в 492 гостевых матчах за «Тампу ».