Шипачев установил рекорд по голевым передачам (658) в истории хоккея России, превзойдя Мозякина (656)

Вадим Шипачев – рекордсмен по голевым передачам в истории отечественного хоккея.

Нападающий минского «Динамо » сделал две голевые передачи в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива ».

Таким образом, в активе Вадима Шипачева стало 658 голевых передач в истории российского хоккея. Он превзошел достижение Сергея Мозякина , в активе которого 656 пасов.

По ходу этого матча Шипачев также преодолел отметку в 950 очков в КХЛ . После двух голевых передач на его счету теперь 951 балл в лиге.