Шипачев установил рекорд по голевым передачам (658) в истории хоккея России, превзойдя Мозякина (656)
Вадим Шипачев – рекордсмен по голевым передачам в истории отечественного хоккея.
Нападающий минского «Динамо» сделал две голевые передачи в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива».
Таким образом, в активе Вадима Шипачева стало 658 голевых передач в истории российского хоккея. Он превзошел достижение Сергея Мозякина, в активе которого 656 пасов.
По ходу этого матча Шипачев также преодолел отметку в 950 очков в КХЛ. После двух голевых передач на его счету теперь 951 балл в лиге.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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