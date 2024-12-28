Плющев об «Авангарде»: «Выбрался из кризиса, в такой ситуации большой вопрос в психологии. Состав стабилизируется, будет улучшение положения в таблице»

Владимир Плющев считает, что «Авангард» выбрался из кризисного положения.

На данный момент омский клуб занимает 7-е место в таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 38 матчах.

«Не знаю, можно ли трансферы «Авангарда » назвать перестройкой, но нужно отметить, что состав стабилизируется и приглашаются те игроки, от которых раньше отказывались, на которых раньше не обращали внимание, и которые сейчас стабилизируют более-менее результат.

«Авангард» выбрался из кризисного положения, потому что в такой ситуации большой вопрос стоит в психологии. Они преодолели, видимо, кризис в нижней точке, и сейчас у них будет естественный процесс стабилизации игры и улучшение своего состояния в турнирной таблице, – сказал бывший тренер сборной России.