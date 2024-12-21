Зарплата Лайпсика в «Сибири» – 28 млн рублей. Форвард перешел из «Автомобилиста» (Metaratings)

Брендан Лайпсик заработает 28 млн рублей по контракту с «Сибирью».

Сегодня стало известно , что 30-летний нападающий перешел в новосибирский клуб из «Автомобилиста » в результате обмена.

Как сообщает Metaratings, оклад Лайпсика по контракту с «Сибирью» составит около 28 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 7 (6+1) очков при полезности «минус 4» в 25 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .