Зарплата Лайпсика в «Сибири» – 28 млн рублей. Форвард перешел из «Автомобилиста» (Metaratings)
Брендан Лайпсик заработает 28 млн рублей по контракту с «Сибирью».
Сегодня стало известно, что 30-летний нападающий перешел в новосибирский клуб из «Автомобилиста» в результате обмена.
Как сообщает Metaratings, оклад Лайпсика по контракту с «Сибирью» составит около 28 миллионов рублей.
В нынешнем сезоне нападающий набрал 7 (6+1) очков при полезности «минус 4» в 25 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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