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  • Агент Биттена: «Спартак» ищет варианты обмена, о разрыве контракта информации нет. Клуб знает, как расстаться с Уиллом по регламенту»
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Агент Биттена: «Спартак» ищет варианты обмена, о разрыве контракта информации нет. Клуб знает, как расстаться с Уиллом по регламенту»

Агент Уилла Биттена высказался о возможном уходе форварда из «Спартака».

Ранее сообщалось, что московский клуб планирует расторгнуть соглашение с канадским форвардом 

«Спартак» ищет варианты обмена. Насчет разрыва контракта информации у меня нет. Если клуб хочет расстаться с Уильямом, они знают, как это сделать по регламенту», – сказал агент Иван Ботев. 

26-летний канадец присоединился к клубу в межсезонье. В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ на счету форварда 5 (1+4) очков за 21 игру при полезности «минус 4».

Биттен проводил на льду в среднем по 10:56 за матч. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до конца мая 2025 года.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoУилл Биттен
возможные переходы
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