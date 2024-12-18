Агент Биттена: «Спартак» ищет варианты обмена, о разрыве контракта информации нет. Клуб знает, как расстаться с Уиллом по регламенту»

Агент Уилла Биттена высказался о возможном уходе форварда из «Спартака».

Ранее сообщалось , что московский клуб планирует расторгнуть соглашение с канадским форвардом

«Спартак» ищет варианты обмена. Насчет разрыва контракта информации у меня нет. Если клуб хочет расстаться с Уильямом, они знают, как это сделать по регламенту», – сказал агент Иван Ботев.

26-летний канадец присоединился к клубу в межсезонье. В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ на счету форварда 5 (1+4) очков за 21 игру при полезности «минус 4».

Биттен проводил на льду в среднем по 10:56 за матч. Его контракт со «Спартаком » рассчитан до конца мая 2025 года.