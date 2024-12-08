Проспект «Торонто» Коуэн побил рекорд OHL, набрав очки в 56 матчах подряд. 19-летний форвард превзошел результат Гилмора

Проспект «Торонто» Истон Коуэн набрал очки в 56 матчах подряд и побил рекорд.

19-летний форвард «Лондон Найтс » был задрафтован под 28-м общим номером в 2023 году и сейчас выступает в юниорской лиге Онтарио (OHL).

Его достижение стало рекордным по продолжительности в истории OHL. Он превзошел результат Дага Гилмора в сезоне-1982/83 (55 матчей). Позже Гилмор играл за «Мэйпл Лифс » и был капитаном команды.

Отметим, что это достижение не будет засчитано как официальное, поскольку серия Коуэна длится второй сезон. Лига учитывает только результаты в рамках одного чемпионата.

За 56 матчей нападающий набрал 94 (38+56) очка.