Аскаров сделал 3-й шатаут в сезоне АХЛ, отразив 36 бросков «Коачеллы». Он делит с Кули лидерство в лиге по играм на ноль

Ярослав Аскаров сделал 3-й шатаут в сезоне АХЛ, отразив 36 бросков «Коачеллы».

Вратарь «Барракуды » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Файрбердс» (1:0).

В активе 22-летнего россиянина 8 побед в 12 играх за фарм «Сан-Хосе » при 94,6% сэйвов и коэффициенте надежности 1,75.

Он делит лидерство в лиге по числу матчей на ноль с Девином Кули из «Калгари Рэнглерс» (по 3).

В этом сезоне Аскаров также сыграл 2 матча в НХЛ за «Шаркс».