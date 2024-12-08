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  • Аскаров сделал 3-й шатаут в сезоне АХЛ, отразив 36 бросков «Коачеллы». Он делит с Кули лидерство в лиге по играм на ноль
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Аскаров сделал 3-й шатаут в сезоне АХЛ, отразив 36 бросков «Коачеллы». Он делит с Кули лидерство в лиге по играм на ноль

Ярослав Аскаров сделал 3-й шатаут в сезоне АХЛ, отразив 36 бросков «Коачеллы».

Вратарь «Барракуды» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Файрбердс» (1:0). 

В активе 22-летнего россиянина 8 побед в 12 играх за фарм «Сан-Хосе» при 94,6% сэйвов и коэффициенте надежности 1,75. 

Он делит лидерство в лиге по числу матчей на ноль с Девином Кули из «Калгари Рэнглерс» (по 3). 

В этом сезоне Аскаров также сыграл 2 матча в НХЛ за «Шаркс». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
logoДевин Кули
logoКалгари Рэнглерс
logoКоачелла Вэлли
logoНХЛ
logoСан-Хосе
logoАХЛ
logoЯрослав Аскаров
logoСан-Хосе Барракуда
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