Аскаров сделал 3-й шатаут в сезоне АХЛ, отразив 36 бросков «Коачеллы». Он делит с Кули лидерство в лиге по играм на ноль
Ярослав Аскаров сделал 3-й шатаут в сезоне АХЛ, отразив 36 бросков «Коачеллы».
Вратарь «Барракуды» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Файрбердс» (1:0).
В активе 22-летнего россиянина 8 побед в 12 играх за фарм «Сан-Хосе» при 94,6% сэйвов и коэффициенте надежности 1,75.
Он делит лидерство в лиге по числу матчей на ноль с Девином Кули из «Калгари Рэнглерс» (по 3).
В этом сезоне Аскаров также сыграл 2 матча в НХЛ за «Шаркс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости