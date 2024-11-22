Аскаров дождался вызова в НХЛ и привез на 11-й секунде! А ведь в АХЛ был одним из лучших

Закончил с 29 сэйвами.

Дебютный матч для Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе» получил горький привкус уже на 11-й секунде. «Шаркс» приехали в гости к «Сент-Луису» (2:3 Б). Хозяева выиграли стартовое вбрасывание, после чего пустили шайбу по левому борту. Она оказалась за воротами Аскарова, который ее остановил и пытался выбросить по борту.

Видимо, голкипер не посмотрел вперед. А ведь там борт перекрывал Радек Факса – он перехватил шайбу и быстро выдал на пятак Нэтану Уокеру. Голкипер даже успел вернуться в ворота, но занять нормальную позицию времени уже не было.

Так быстро «Сан-Хосе» еще не пропускал в этом сезоне. Далее Аскаров пришел в себя – сделал 29 сэйвов (93,5% ОБ) и помог команде заработать очко. Но не два – в буллитной серии пропустил от Джейка Нейборса, чей бросок стал победным.

Почему Аскарова так долго не вызывали в основу?

Когда в августе объявили об обмене вратаря из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе», было очевидно, что в новой команде Аскаров будет получать гораздо больше игрового времени. У «Шаркс» нет конкурентов уровня Юусе Сароса, да и последние несколько сезонов франшиза испытывает большие проблемы с результатом, поэтому и спрос будет чуть меньше. The Athletic настолько верил в Ярослава, что поставил его на восьмое место в списке претендентов на «Колдер» перед стартом сезона.

Но дебюта пришлось ждать до 21 ноября – к этому времени «Сан-Хосе» провел 21 матч. Дело в предсезонке – Аскаров пропустил тренировочный лагерь из-за травмы, а возвращаться к прежней форме пришлось уже по ходу начавшейся регулярки. Плюс сразу ставить в основу вратаря, у которого лишь три игры в НХЛ – риск.

Аскаров не единственный вратарь, подписанный в межсезонье. Команду также пополнил Витек Ванечек из «Нью-Джерси», у которого опыт в НХЛ куда больше. Брали его явно не на лавку. Ну и никуда не делся Маккензи Блэквуд, который в прошлом сезоне провел 44 матча за «Шаркс». Скорее всего, россиянина брали на перспективу, на случай травмы одного из основных или их резкого спада. Одно из двух и произошло: Аскарова вызвали в основу после того, как Ванечек получил повреждение.

Аскаров стал звездой в АХЛ – признавался лучшим вратарем и устраивал шоу

АХЛ была хорошо знакома Ярославу: за два сезона в фарме «Нэшвилла» он провел 92 игры в регулярках и еще 17 в плей-офф. В «Барракуде» до поднятия в основу Аскаров провел 9 матчей, причем в двух первых сделал шатауты.

За 6 побед в 9 матчах на старте сезона Аскарова признали лучшим вратарем октября в АХЛ. На момент перехода в НХЛ россиянин занимал шестое место по коэффициенту надежности (1.92) и третье по проценту отраженных бросков (93,9). Также он делит четвертое место по числу побед.

Из «Милуоки» Аскаров перевез шоу с трюком после победных матчей.

Осталось дождаться удобного случая, чтобы показать этот фокус и в НХЛ.

Фото: AP /Jeff Le