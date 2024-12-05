Рид Буше о 6:0 с «Сочи»: «Авангард» придерживался прежней системы, но действовал агрессивнее. Подконицки внес небольшие изменения»
Рид Буше оценил победу «Авангарда» над «Сочи» (6:0).
«Наше звено с Галимовым и Спунером действовало продуктивно и эффективно, все набрали очки. Но и вся команда играла здорово, все выкладывались, и мы все вместе добились отличной победы.
Подконицки внес небольшие изменения, и это очень помогло. Мы придерживались прежней системы, но действовали более агрессивно», – сказал нападающий «Авангарда».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости