Рид Буше о 6:0 с «Сочи»: «Авангард» придерживался прежней системы, но действовал агрессивнее. Подконицки внес небольшие изменения» 

Рид Буше оценил победу «Авангарда» над «Сочи» (6:0).

«Наше звено с Галимовым и Спунером действовало продуктивно и эффективно, все набрали очки. Но и вся команда играла здорово, все выкладывались, и мы все вместе добились отличной победы.

Подконицки внес небольшие изменения, и это очень помогло. Мы придерживались прежней системы, но действовали более агрессивно», – сказал нападающий «Авангарда ».