Суббан о Кросби после 600-го гола в НХЛ: «Топ-5 за всю историю? 👀 🤔»

Пи Кей Суббан высказался о Сидни Кросби после его 600-го гола в НХЛ.

Капитан «Питтсбурга» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (1:6).

На счету 37-летнего канадца стало 1617 (600+1017) очков в 1295 играх в рамках регулярок.

«Топ-5 за всю историю? 👀 🤔» – написал бывший защитник «Монреаля» и «Нэшвилла» в соцсети.

Отметим, что Кросби стал 21-м игроком в истории лиги, забросившим 600 шайб, а также всего лишь 9-м игроком с 600+ голами и 1000+ результативными передачами за карьеру.

При этом только Кросби и Уэйн Гретцки входят в клуб 600+1000, а также выиграли по 3+ Кубка Стэнли и 2 «Конн Смайт Трофи».

У Кросби – 600 голов в карьере! Второй в истории «Питтсбурга» с таким достижением