«Торонто» подписал Алекса Нюландера и вызвал его из АХЛ на фоне травмы Найза. У форварда 8+4 в 14 играх за «Марлис»

«Торонто» подписал контракт с форвардом Алексом Нюландером.

Соглашение с 26-летним шведским игроком рассчитано до конца текущего сезона и является односторонним. Зарплата – 775 тысяч долларов.

Младший брат форварда «Лифс» Вильяма Нюландера в межсезонье подписал контракт с «Торонто Марлис ». В текущем сезоне АХЛ на его счету 12 (8+4) очков в 14 играх.

Александер уже вызван в основу «Торонто» – на фоне помещения форварда Мэттью Найза в список травмированных.

На уровне НХЛ в его активе 121 игра и 49 (25+24) очков. В прошлом сезоне нападающий выступал за «Питтсбург» и «Коламбус» (28 игр и 15 баллов, 11+4).

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