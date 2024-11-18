Мостовой об Овечкине: «Такие игроки рождаются нечасто. У него уже под 900 голов в НХЛ, другие думают, как его вообще догонять»
Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче с «Вегасом» (5:2).
39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (866 в 1443 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.
«Удивительно, конечно! Мы все думали в начале сезона, сможет ли он побить рекорд, и если да, то когда. А теперь ощущение, что уже в этом удастся покорить вершину. В чем его секрет, лучше спрашивать у Александра.
Безусловно, мотивация у него запредельная. Когда понимаешь, что подобное достижение уже близко, настрой сумасшедший. Такие игроки рождаются нечасто, что и говорить.
Вот смотришь на других хоккеистов – один до 400 голов дошел, другой до 500. А у Овечкина уже под 900! Вот и они на него смотрят и думают, как им вообще его догонять теперь», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий