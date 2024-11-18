Овечкин крушит аналитиков. Новая планка: 41 гол и 35 передач, но в рекорд в этом сезоне не верят

Сегодня ночью «Вашингтон» впервые в истории обыграл «Вегас» на выезде в рамках регулярки НХЛ. Главный герой – неудержимый Александр Овечкин. Сделал первый за два года хет-трик и возглавил снайперскую гонку. Невероятный прорыв, ведь за пять недель Ови выбил уже половину тех голов, что ему пророчили аналитики.

Новая планка: 41 гол, хотя до сезона было 27

Перед сезоном букмекеры давали осторожные прогнозы на статистику Овечкина. Все-таки прошлая регулярка стала для россиянина худшей по средней результативности (0,39 шайбы за игру) и второй с конца по голам (31).

На новый сезон планку выставили на тоталах 26,5 голов, 31,5 ассистов и 58,5 очков. За 17 матчей Ови забросил уже половину от прогнозируемого количества шайб и впервые за три года возглавил гонку снайперов. С 13 голами делит первую строчку с Сэмом Райнхартом из «Флориды» и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». И это в 39 лет.

Новый рубеж для Овечкина – тотал 40,5 голов при равнозначных 1.85. Изменились расклады и на другие показатели – букмекеры теперь ждут около 36 голевых передач и 76 очков.

Кстати, перед сезоном аналитики давали 1.80, что Ови забросит три шайбы в одном матче. Александр буднично отреагировал на хет-трик: «Крутые ощущения и атмосфера, как всегда. Отличный результат, идем дальше».

Ведь самое важное впереди – россиянину осталось 28 голов до Уэйна Гретцки.

Падение рекорда ждут только в следующем сезоне

Линии на главное событие тоже преобразились. У букмекеров итак не было сомнений, что Овечкин побьет рекорд Гретцки – давали на это 1.37. А теперь кэф упал до 1.15.

Другой вопрос, когда именно Александр перекроет достижение канадца. Несмотря на высокую результативность Овечкина, букмекеры сомневаются, что он забросит 895-ю шайбу в текущем сезоне.

Перед регуляркой кэф на падение рекорда в этом сезоне котировался за 2.20. После хет-трика он опустился до 2.10. Аналитики осторожничают и опираются на свои изначальные расчеты: 895-й гол Овечкина случится в следующем сезоне. До регулярки на это предлагали 1.85, сейчас – 1.75.

Спад результативности при таком старте кажется неминуемым. При этом Александр готов ко всем сценариям: «Я наслаждаюсь моментом. Как я всегда говорил, если я побью рекорд, будет здорово. Но я уже счастливчик, так как играю в НХЛ 20 лет. Все цифры, все воспоминания останутся со мной навсегда».

Однако если Овечкин сохранит темп, то расклады в ближайшее время придется снова пересчитывать.

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Фото: East News /AP Photo/John Locher; Gettyimages.ru /Patrick Smith