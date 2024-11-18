Овечкин забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ. Падение рекорда Гретцки обвалилось до 1.10
Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Вегасом» (5:2).
Капитан «Вашингтона» забросил 13 шайб в 17 играх этого сезона НХЛ.
Всего на счету 39-летнего россиянина 866 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось 29 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в истории лиги.
Букмекеры уверены, что Овечкин обойдет Гретцки по голам в лиге – коэффициент на это упал с 1.20 до 1.10. За 5.80 можно поставить на то, что рекорд Гретцки не падет.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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