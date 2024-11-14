«Ак Барс» предлагает Маклауду контракт на 30 млн рублей плюс бонусы. В «Авангарде» готовы дать больше («ВсеПроСпорт»)
Нападающий Майкл Маклауд может перейти в «Ак Барс» или «Авангард».
Как сообщает «ВсеПроСпорт», оба клуба серьезно интересуются хоккеистом. В «Ак Барсе» предлагают контракт на 30 млн рублей плюс бонусы. В Омске ему готовы предложить больше.
18 октября «Барыс» расторг контракт с Майклом Маклаудом. Нападающий провел 16 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (3+3) баллов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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