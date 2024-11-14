«Ак Барс» предлагает Маклауду контракт на 30 млн рублей плюс бонусы. В «Авангарде» готовы дать больше («ВсеПроСпорт»)

Нападающий Майкл Маклауд может перейти в «Ак Барс» или «Авангард».

Как сообщает «ВсеПроСпорт», оба клуба серьезно интересуются хоккеистом. В «Ак Барсе » предлагают контракт на 30 млн рублей плюс бонусы. В Омске ему готовы предложить больше.

18 октября «Барыс » расторг контракт с Майклом Маклаудом . Нападающий провел 16 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (3+3) баллов.