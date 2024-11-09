Брызгалов о контракте Шестеркина: «Почему защитники и нападающие могут зарабатывать много, а вратари – нет? Это самая ценная позиция. Все окупается»

Илья Брызгалов прокомментировал информацию о финансовых запросах Игоря Шестеркина.

Ранее появилась информация, что российский голкипер отклонил предложение «Рейнджерс » о договоре на 8 лет с зарплатой 11 миллионов долларов в год.

«Ну скажите «Флориде», что не нужно платить вратарю, чтобы побеждать. Все окупается. Есть глупые люди, а есть умные. Василевский тоже получает 9,5 миллионов долларов. Разве он не стоит этих денег?

Потолок зарплат продолжает расти. Почему защитники и нападающие могут зарабатывать много, а вратари – нет? Несмотря на то, что это самая ценная позиция. От вратаря зависит очень многое.

Макдэвид зарабатывает 16 миллионов долларов, но он не выигрывал Кубок, а у «Пантерз» он есть. Я не говорю, что Макдэвид не достоин этих денег. Он фантастический игрок», – сказал бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов.