Брызгалов о контракте Шестеркина: «Почему защитники и нападающие могут зарабатывать много, а вратари – нет? Это самая ценная позиция. Все окупается»
Илья Брызгалов прокомментировал информацию о финансовых запросах Игоря Шестеркина.
Ранее появилась информация, что российский голкипер отклонил предложение «Рейнджерс» о договоре на 8 лет с зарплатой 11 миллионов долларов в год.
«Ну скажите «Флориде», что не нужно платить вратарю, чтобы побеждать. Все окупается. Есть глупые люди, а есть умные. Василевский тоже получает 9,5 миллионов долларов. Разве он не стоит этих денег?
Потолок зарплат продолжает расти. Почему защитники и нападающие могут зарабатывать много, а вратари – нет? Несмотря на то, что это самая ценная позиция. От вратаря зависит очень многое.
Макдэвид зарабатывает 16 миллионов долларов, но он не выигрывал Кубок, а у «Пантерз» он есть. Я не говорю, что Макдэвид не достоин этих денег. Он фантастический игрок», – сказал бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RG.org
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости