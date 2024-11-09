Костюченок о 2:3 от «Автомобилиста»: «Надо дорабатывать моменты до конца, не выключаться. Команда соперника мастеровитая – недоработал секунду-две, вот нам и забили 2 гола»

Виктор Костюченок высказался после матча против «Автомобилиста» (2:3).

«Надо дорабатывать моменты до конца и не выключаться – как в атаке, так и в обороне. Команда соперника хорошая, мастеровитая – недоработал моментик секунду-две, вот нам и забили два гола.

В третьем периоде перешли на три звена? Это было уже после десяти сыгранных минут. Нужно было поддерживать темп, поэтому решили так. Некоторые ребята выпали, пришлось их придержать, чтобы держать темп и играть в атаке.

Игра Кэмерона Ли? Чрезмерное желание, хотел помочь атаке, переиграл смену и нерационально сработал. Бобков? Микротравма, надеемся, он выздоровеет в ближайшее время», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок .

«Амур» проиграл 11-й матч подряд и идет последним на Востоке. Гальченюк забил впервые за 15 игр