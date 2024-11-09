Фастовский о том, убьет ли драфт академии клубов: «Странный лозунг, никого это не убьет. Идея в том, чтобы сократить отток из регионов. Задача КХЛ – выравнивать уровень команд»

Кирилл Фастовский высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

«Я в этой группе. Убьет ли ярмарка академии хоккейных клубов? Это странный лозунг, жутко трагичный. Никого это не убьет, наоборот, даст возможность воспитывать ребят.

Способные ребята из школ переезжают в топовые клубы – многие выпускники самых «козырных» школ оказываются приезжими. Идея в том, чтобы сократить отток из регионов.

Задача КХЛ – выравнивать уровень команд. В рабочую группу входят и агенты, и функционеры, и представители клубов. Она объемная и, я надеюсь, решения будут объективными.

Проект начинает обсуждаться, материалы уже разосланы, но пока они подлежат публичному обсуждению. Это сложный проект, во многих моментах противоречивый. Именно поэтому нужны люди из разных сфер», – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский .