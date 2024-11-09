Фастовский о том, убьет ли драфт академии клубов: «Странный лозунг, никого это не убьет. Идея в том, чтобы сократить отток из регионов. Задача КХЛ – выравнивать уровень команд»
Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.
«Я в этой группе. Убьет ли ярмарка академии хоккейных клубов? Это странный лозунг, жутко трагичный. Никого это не убьет, наоборот, даст возможность воспитывать ребят.
Способные ребята из школ переезжают в топовые клубы – многие выпускники самых «козырных» школ оказываются приезжими. Идея в том, чтобы сократить отток из регионов.
Задача КХЛ – выравнивать уровень команд. В рабочую группу входят и агенты, и функционеры, и представители клубов. Она объемная и, я надеюсь, решения будут объективными.
Проект начинает обсуждаться, материалы уже разосланы, но пока они подлежат публичному обсуждению. Это сложный проект, во многих моментах противоречивый. Именно поэтому нужны люди из разных сфер», – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.
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