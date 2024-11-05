Ковальчук о будущем: «Взял паузу до Нового года. Хочу уделять семье больше времени»

Илья Ковальчук высказался насчет продолжения игровой карьеры.

Последним клубом 41-летнего форварда был «Спартак», который он покинул по окончании прошлого сезона.

«Я взял паузу до Нового года. У меня наступил такой момент, когда ты практически завершил профессиональную карьеру и надо чем-то заниматься.

У меня есть семья, которой я хочу уделять больше времени. Сейчас у меня появляется такая возможность», – сказал Ковальчук .