Тирни о победной шайбе Ковальчука на ЧМ-2008: «Приятная горечь. Я болел за Канаду, но он был моим любимым игроком»

Крис Тирни рассказал, что в детстве был большим поклонником Ильи Ковальчука.

– Вы родились в Онтарио. В детстве болели за «Торонто»?

– Вообще-то, нет. На самом деле я болел за «Атланту Трэшерз», потому что был большим поклонником Ильи Ковальчука . У меня даже был свитер «Атланты», какое-то время очень сильно их поддерживал. За «Мэйпл Лифс» не болел.

– Как так вышло?

– Довелось посмотреть несколько игр по телевизору – мне понравились их джерси, понравился Ковальчук, поэтому начал болеть за «Атланту».

– Ковальчук вдохновил вас стать хоккеистом?

– Да. Сначала моим любимым хоккеистом был Джо Сакик , потом, в конце его карьеры, им стал Ковальчук. Затем Кросби с Малкиным . Ковальчук определенно был из тех, кто вдохновил меня, я хотел играть, как он.

– Какие эмоции испытывали, когда он забросил победную шайбу на ЧМ-2008?

– Приятная горечь, знаете. Разумеется, я болел за Канаду, но он был моим любимым игроком. Я был счастлив за одного игрока и грустил за противоположную команду, – с улыбкой сказал нападающий минского «Динамо » Крис Тирни.