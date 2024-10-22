Тирни о победной шайбе Ковальчука на ЧМ-2008: «Приятная горечь. Я болел за Канаду, но он был моим любимым игроком»
– Вы родились в Онтарио. В детстве болели за «Торонто»?
– Вообще-то, нет. На самом деле я болел за «Атланту Трэшерз», потому что был большим поклонником Ильи Ковальчука. У меня даже был свитер «Атланты», какое-то время очень сильно их поддерживал. За «Мэйпл Лифс» не болел.
– Как так вышло?
– Довелось посмотреть несколько игр по телевизору – мне понравились их джерси, понравился Ковальчук, поэтому начал болеть за «Атланту».
– Ковальчук вдохновил вас стать хоккеистом?
– Да. Сначала моим любимым хоккеистом был Джо Сакик, потом, в конце его карьеры, им стал Ковальчук. Затем Кросби с Малкиным. Ковальчук определенно был из тех, кто вдохновил меня, я хотел играть, как он.
– Какие эмоции испытывали, когда он забросил победную шайбу на ЧМ-2008?
– Приятная горечь, знаете. Разумеется, я болел за Канаду, но он был моим любимым игроком. Я был счастлив за одного игрока и грустил за противоположную команду, – с улыбкой сказал нападающий минского «Динамо» Крис Тирни.
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