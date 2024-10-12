Федор Канарейкин: «Спартак» показал слабый хоккей с «Салаватом» и «Металлургом». Характера не хватало, игра была неустойчивой и невыразительной»

Федор Канарейкин высказался о слабой игре «Спартака» в последних играх в КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова проиграла 2 последних матча в Фонбет Чемпионате КХЛ – «Металлургу » (2:5) и «Салавату» (2:5).

«К «Спартаку » приехали два сильных конкурента – «Металлург» и «Салават Юлаев ». Команды хорошего уровня, способные, что и показали на деле. «Магнитка» немного выправила положение после тяжелого старта сезона.

Эти два матчи показали, что у красно-белых не все так спокойно. Понятно, что Порядин не играл из-за травмы, но ведь разговор не об одном игроке – сама игра была неустойчивой и невыразительной.

Характера не хватало, контакта не было никакого. «Спартак» показал достаточно слабый хоккей», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.