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  • Федор Канарейкин: «Спартак» показал слабый хоккей с «Салаватом» и «Металлургом». Характера не хватало, игра была неустойчивой и невыразительной»
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Федор Канарейкин: «Спартак» показал слабый хоккей с «Салаватом» и «Металлургом». Характера не хватало, игра была неустойчивой и невыразительной»

Федор Канарейкин высказался о слабой игре «Спартака» в последних играх в КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова проиграла 2 последних матча в Фонбет Чемпионате КХЛ – «Металлургу» (2:5) и «Салавату» (2:5). 

«К «Спартаку» приехали два сильных конкурента – «Металлург» и «Салават Юлаев». Команды хорошего уровня, способные, что и показали на деле. «Магнитка» немного выправила положение после тяжелого старта сезона.

Эти два матчи показали, что у красно-белых не все так спокойно. Понятно, что Порядин не играл из-за травмы, но ведь разговор не об одном игроке – сама игра была неустойчивой и невыразительной.

Характера не хватало, контакта не было никакого. «Спартак» показал достаточно слабый хоккей», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoСалават Юлаев
logoМеталлург Мг
logoСпартак
logoФедор Канарейкин
logoАлексей Жамнов
logoКХЛ
logoСоветский спорт
logoПавел Порядин
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