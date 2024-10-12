Федор Канарейкин: «Спартак» показал слабый хоккей с «Салаватом» и «Металлургом». Характера не хватало, игра была неустойчивой и невыразительной»
Федор Канарейкин высказался о слабой игре «Спартака» в последних играх в КХЛ.
Команда под руководством Алексея Жамнова проиграла 2 последних матча в Фонбет Чемпионате КХЛ – «Металлургу» (2:5) и «Салавату» (2:5).
«К «Спартаку» приехали два сильных конкурента – «Металлург» и «Салават Юлаев». Команды хорошего уровня, способные, что и показали на деле. «Магнитка» немного выправила положение после тяжелого старта сезона.
Эти два матчи показали, что у красно-белых не все так спокойно. Понятно, что Порядин не играл из-за травмы, но ведь разговор не об одном игроке – сама игра была неустойчивой и невыразительной.
Характера не хватало, контакта не было никакого. «Спартак» показал достаточно слабый хоккей», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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