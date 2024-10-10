Сутер разделил 9-е место по числу матчей среди защитников в НХЛ – 1445. Лидирует Хара – 1680 игр

Райан Сутер разделил девятое место по числу матчей среди защитников в НХЛ.

39-летний хоккеист «Сент-Луиса» принял участие в игре регулярного чемпионата против «Сиэтла» (2:3).

Этот матч стал для Райана Сутера 1445-м в НХЛ .

Он делит с Тимом Хортоном девятую строчку в истории лиги по количеству проведенных матчей.

На восьмой позиции находится Глен Уэсли (1457 матчей), на седьмой – Фил Хаусли (1495), на шестой – Никлас Лидстрем (1564).

Лидирует Здено Хара – 1680 матчей.