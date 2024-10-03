Сорокин отражал броски перед тренировкой «Айлендерс». Вратарь восстанавливается после операции на спине
Илья Сорокин отражал броски перед тренировкой «Айлендерс».
В сентябре стало известно, что вратарь перенес операцию на спине. Он будет готов к началу сезона.
Ранее сообщалось, что Илья Сорокин самостоятельно катается перед началом чемпионата.
В среду перед тренировкой «Айлендерс» он был на льду вместе с Семеном Варламовым и Маркусом Хогбергом, отражая броски.
Отмечается, что позднее Сорокин не присоединился к основной тренировке команды, он занимался с тренером вратарей Пьеро Греко.
Следующий сезон станет для 29-летнего вратаря первым по 8-летнему контракту с кэпхитом 8,25 миллиона долларов. «Айлендерс» проведут первый матч сезона 11 октября против «Юты».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
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