Сорокин перенес операцию на спине. Вратарь «Айлендерс» будет готов к началу сезона

Вратарю «Айлендерс» Илье Сорокину сделали операцию на спине.

Ранее генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло сообщил , что 29-летний российский голкипер получил травму верхней части тела на летних тренировках. Также Ламорелло добавил, что Сорокин будет готов к началу сезона.

Главный тренер «Айлендерс » Патрик Руа сообщил, что Сорокин перенес операцию на спине.

Шестеркин – 2-й в рейтинге лучших вратарей НХЛ, Бобровский – 4-й, Василевский – 5-й, Сорокин – 9-й, Георгиев – 14-й (NHL.com)