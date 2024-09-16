Сорокин перенес операцию на спине. Вратарь «Айлендерс» будет готов к началу сезона
Вратарю «Айлендерс» Илье Сорокину сделали операцию на спине.
Ранее генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло сообщил, что 29-летний российский голкипер получил травму верхней части тела на летних тренировках. Также Ламорелло добавил, что Сорокин будет готов к началу сезона.
Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа сообщил, что Сорокин перенес операцию на спине.
Шестеркин – 2-й в рейтинге лучших вратарей НХЛ, Бобровский – 4-й, Василевский – 5-й, Сорокин – 9-й, Георгиев – 14-й (NHL.com)
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Стефена Роснера
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