Руа не знает, сможет ли Сорокин сыграть на предсезонке. Вратарь «Айлендерс» продолжает восстановление после операции на спине

Патрик Руа не знает, сможет ли Илья Сорокин сыграть на предсезонке.

«Очень хороший вопрос. Но нет, не знаю», – ответил главный тренер «Айлендерс » на вопрос о возможном участии российского вратаря в предсезонных играх.

О том, что Сорокин перенес операцию на спине, стало известно в середине месяца. При этом ее точная дата остается неизвестной.

Следующий сезон станет для 29-летнего вратаря первым по 8-летнему контракту с кэпхитом 8,25 миллиона долларов.

«Айлендерс» проведут первый матч сезона 10 октября – против «Юты».

Как сообщает The Hockey News, если Сорокин не будет готов к старту сезона, то из-за ситуации с потолком зарплат «Айлендерс» придется помещать его в список травмированных на долгий срок (что обозначает пропуск как минимум 10 игр), чтобы получить возможность включить в заявку вратаря Маркуса Хогберга, который в таком случае составит тандем с Семеном Варламовым .