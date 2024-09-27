Руа не знает, сможет ли Сорокин сыграть на предсезонке. Вратарь «Айлендерс» продолжает восстановление после операции на спине
«Очень хороший вопрос. Но нет, не знаю», – ответил главный тренер «Айлендерс» на вопрос о возможном участии российского вратаря в предсезонных играх.
О том, что Сорокин перенес операцию на спине, стало известно в середине месяца. При этом ее точная дата остается неизвестной.
Следующий сезон станет для 29-летнего вратаря первым по 8-летнему контракту с кэпхитом 8,25 миллиона долларов.
«Айлендерс» проведут первый матч сезона 10 октября – против «Юты».
Как сообщает The Hockey News, если Сорокин не будет готов к старту сезона, то из-за ситуации с потолком зарплат «Айлендерс» придется помещать его в список травмированных на долгий срок (что обозначает пропуск как минимум 10 игр), чтобы получить возможность включить в заявку вратаря Маркуса Хогберга, который в таком случае составит тандем с Семеном Варламовым.
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