Владимир Крикунов: «Барыс» просто развалился в матче с «Торпедо», допущены ошибки в селекции. А что мог Буцаев изменить? Многого не сделаешь»

Владимир Крикунов дал комментарий относительно поражения «Барыса».

Команда уступила «Торпедо» (1:10) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«А что мог Буцаев изменить в столь короткие сроки? Это просто невозможно сделать быстро. Я сам не раз бывал в таких ситуациях.

Тренерскому штабу надо подтянуть физические кондиции. Команда в матче с «Торпедо» просто развалилась.

Плюс были допущены ошибки в селекции. Требуются замены в составе, сейчас, думаю, клуб их сделает.

В Казахстане есть свой чемпионат, «Барыс», возможно, оттуда кого-то подтянет. Буцаеву нужно время, и тогда все будет.

В нынешнем ситуации многого не сделаешь», – сказал бывший главный тренер «Барыса» Владимир Крикунов.