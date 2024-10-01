Владимир Крикунов: «Барыс» просто развалился в матче с «Торпедо», допущены ошибки в селекции. А что мог Буцаев изменить? Многого не сделаешь»
Владимир Крикунов дал комментарий относительно поражения «Барыса».
Команда уступила «Торпедо» (1:10) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«А что мог Буцаев изменить в столь короткие сроки? Это просто невозможно сделать быстро. Я сам не раз бывал в таких ситуациях.
Тренерскому штабу надо подтянуть физические кондиции. Команда в матче с «Торпедо» просто развалилась.
Плюс были допущены ошибки в селекции. Требуются замены в составе, сейчас, думаю, клуб их сделает.
В Казахстане есть свой чемпионат, «Барыс», возможно, оттуда кого-то подтянет. Буцаеву нужно время, и тогда все будет.
В нынешнем ситуации многого не сделаешь», – сказал бывший главный тренер «Барыса» Владимир Крикунов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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