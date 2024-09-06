Иван Николишин о тренировках с отцом: «Был кросс, и я уже не мог бежать – торможу, отдышка. Он подбегает, пинка мне под зад. Подумал: «Все, могу бежать»
28-летний нападающий «Авангарда» является сыном экс-игрока НХЛ Андрея Николишина.
– Можно сказать, что отец и есть ваш первый тренер. Можете вспомнить какую-нибудь историю?
– Помню, мы летом готовились к сезону, у нас был кросс, километров восемь в парке. И на километре шестом я уже все, ну не могу. Я торможу, у меня отдышка, не могу уже бежать.
Смотрю, отец останавливается, подбегает, пинка мне под зад. Подумал в этот момент: «Все, могу бежать». Он был очень строгий, но справедливый, пытался выжать максимум и объяснял с самого детства, что результат только через работу. И я думаю, что это главное мое качество – работоспособность.
– Помните, как решили, что пойдете по стопам отца и станете хоккеистом?
– Мне кажется, как такового вопроса не стояло, буду я играть в хоккей или нет. Все детство растешь и смотришь, как отец играет. У любого ребенка появляется такая мысль: «Я хочу быть как отец».
С 4 лет поставили на коньки, и все пошло. Я занимался другими видами спорта вместе с братом – и футболом, и теннисом, но это было в виде общего развития. В голове не было даже мысли, что можно профессионально заниматься чем-то другим, кроме хоккея, – сказал Иван Николишин.
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