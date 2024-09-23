Разин о 5:3 с «Салаватом»: «Говорят, у «Металлурга» звездная болезнь – нет, ребята работают, стараются. У команды появился рисунок, игра»

Андрей Разин не считает, что у игроков «Металлурга» есть звездная болезнь.

Магнитогорский клуб сегодня одержал первую победу в КХЛ в основное время – над «Салаватом » (5:3).

– Наконец‑то это свершилось, первая победа в основное время. У команды появился рисунок, игра. То, что нам приносило результат в прошлом сезоне, работало до счета 4:0, после получили удаления.

Третий период играли хорошо, хоть и пропустили в меньшинстве, но героически выстояли. Все забыли, едем дальше.

– Расслабились, это в голове?

– Не хочется думать, как некоторые эксперты говорят, что у нас звездная болезнь. Нет, ребята работают, стараются. Эпизоды, которые приводят к удалениям, хочется убрать, – сказал главный тренер «Металлурга ».