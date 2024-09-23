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  • Разин о 5:3 с «Салаватом»: «Говорят, у «Металлурга» звездная болезнь – нет, ребята работают, стараются. У команды появился рисунок, игра»
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Разин о 5:3 с «Салаватом»: «Говорят, у «Металлурга» звездная болезнь – нет, ребята работают, стараются. У команды появился рисунок, игра»

Андрей Разин не считает, что у игроков «Металлурга» есть звездная болезнь.

Магнитогорский клуб сегодня одержал первую победу в КХЛ в основное время – над «Салаватом» (5:3). 

– Наконец‑то это свершилось, первая победа в основное время. У команды появился рисунок, игра. То, что нам приносило результат в прошлом сезоне, работало до счета 4:0, после получили удаления.

Третий период играли хорошо, хоть и пропустили в меньшинстве, но героически выстояли. Все забыли, едем дальше.

– Расслабились, это в голове?

– Не хочется думать, как некоторые эксперты говорят, что у нас звездная болезнь. Нет, ребята работают, стараются. Эпизоды, которые приводят к удалениям, хочется убрать, – сказал главный тренер «Металлурга». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСалават Юлаев
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoМатч ТВ
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