Разин о 5:3 с «Салаватом»: «Говорят, у «Металлурга» звездная болезнь – нет, ребята работают, стараются. У команды появился рисунок, игра»
Андрей Разин не считает, что у игроков «Металлурга» есть звездная болезнь.
Магнитогорский клуб сегодня одержал первую победу в КХЛ в основное время – над «Салаватом» (5:3).
– Наконец‑то это свершилось, первая победа в основное время. У команды появился рисунок, игра. То, что нам приносило результат в прошлом сезоне, работало до счета 4:0, после получили удаления.
Третий период играли хорошо, хоть и пропустили в меньшинстве, но героически выстояли. Все забыли, едем дальше.
– Расслабились, это в голове?
– Не хочется думать, как некоторые эксперты говорят, что у нас звездная болезнь. Нет, ребята работают, стараются. Эпизоды, которые приводят к удалениям, хочется убрать, – сказал главный тренер «Металлурга».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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