Мэттьюс о том, что Селебрини будет жить у Торнтона: «Я немного завидую. В жизни Джо не бывает плохих дней, с ним всегда очень весело»

Остон Мэттьюс высказался о том, что Макклин Селебрини будет жить с Джо Торнтоном.

18-летний форвард был выбран «Сан-Хосе » под 1-м номером на драфте в 2024 году.

Торнтон , первый номер драфта-1997, играл за «Шаркс» с конца 2005 по 2020 год.

Мэттьюс (первый номер драфта-2016) и Торнтон ранее вместе выступали за «Торонто ». Они провели вместе карантин перед сокращенным из-за ковида сезоном-2020/21.

«Я немного завидую. Джо каждый день просыпается с огромным количеством энергии. В его жизни не бывает плохих дней. С ним всегда очень весело.

Я думаю, что ему [Селебрини ] это очень понравится. Он многому научится. Джамбо – просто молодец, что поддерживает молодых ребят», – сказал капитан «Лифс».