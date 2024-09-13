Мэттьюс о том, что Селебрини будет жить у Торнтона: «Я немного завидую. В жизни Джо не бывает плохих дней, с ним всегда очень весело»
Остон Мэттьюс высказался о том, что Макклин Селебрини будет жить с Джо Торнтоном.
18-летний форвард был выбран «Сан-Хосе» под 1-м номером на драфте в 2024 году.
Торнтон, первый номер драфта-1997, играл за «Шаркс» с конца 2005 по 2020 год.
Мэттьюс (первый номер драфта-2016) и Торнтон ранее вместе выступали за «Торонто». Они провели вместе карантин перед сокращенным из-за ковида сезоном-2020/21.
«Я немного завидую. Джо каждый день просыпается с огромным количеством энергии. В его жизни не бывает плохих дней. С ним всегда очень весело.
Я думаю, что ему [Селебрини] это очень понравится. Он многому научится. Джамбо – просто молодец, что поддерживает молодых ребят», – сказал капитан «Лифс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
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