Форвард «Сан-Хосе» Смит будет жить у Марло во время 1-го сезона в НХЛ. Ранее Селебрини поселился у Торнтона

Уилл Смит из «Сан-Хосе» будет жить у Патрика Марло во время 1-го сезона в НХЛ.

19-летний форвард был выбран «Шаркс» под четвертым номером на драфте в 2023 году. Смит дебютирует в НХЛ в предстоящем сезоне.

Марло сыграл в НХЛ 1779 матчей и набрал 1197 (566+631) очков. Нападающий провел 21 из 23 сезонов в «Сан-Хосе » и завершил карьеру в 2021-м.

Отметим, что ранее Макклин Селебрини поселился у еще одного бывшего игрока клуба – Джо Торнтона .