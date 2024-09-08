Форвард «Сан-Хосе» Смит будет жить у Марло во время 1-го сезона в НХЛ. Ранее Селебрини поселился у Торнтона
Уилл Смит из «Сан-Хосе» будет жить у Патрика Марло во время 1-го сезона в НХЛ.
19-летний форвард был выбран «Шаркс» под четвертым номером на драфте в 2023 году. Смит дебютирует в НХЛ в предстоящем сезоне.
Марло сыграл в НХЛ 1779 матчей и набрал 1197 (566+631) очков. Нападающий провел 21 из 23 сезонов в «Сан-Хосе» и завершил карьеру в 2021-м.
Отметим, что ранее Макклин Селебрини поселился у еще одного бывшего игрока клуба – Джо Торнтона.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: NBC Sports
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