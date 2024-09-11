Исхаков о КХЛ: «Здесь можно не торопиться и не суетиться, а в НХЛ у тебя очень мало времени на игру с шайбой»
Ранее 24-летний нападающий перешел в ЦСКА из фарм-клуба «Айлендерс».
Команда под руководством Ильи Воробьева обыграла «Сибирь» со счетом 8:2. В своем стартовом матче ЦСКА уступил «Спартаку» (2:4).
«Много голов, порадовали болельщиков. Хорошая победа. Со «Спартаком» был тяжелый матч в гостях. Не думаю, что там мы показали нашу стопроцентную игру.
В последних двух домашних матчах шли в правильном направлении. У нас много хороших нападающих, которые могут забить и исполнить. Большинство работает пока как часы. Надеюсь, так будет и дальше.
Процесс адаптации пока что так и не прошел. С каждым матчем я узнаю что-то новое и чувствую себя более комфортно. Немного мешают размеры площадки и тайминг.
Здесь чуть больше времени, можно не торопиться и не суетиться. А в Америке у тебя очень мало времени на игру с шайбой», – сказал нападающий ЦСКА.
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