Исхаков о КХЛ: «Здесь можно не торопиться и не суетиться, а в НХЛ у тебя очень мало времени на игру с шайбой»

Руслан Исхаков рассказал о различиях между КХЛ и НХЛ.

Ранее 24-летний нападающий перешел в ЦСКА из фарм-клуба «Айлендерс».

Команда под руководством Ильи Воробьева обыграла «Сибирь» со счетом 8:2. В своем стартовом матче ЦСКА уступил «Спартаку» (2:4).

«Много голов, порадовали болельщиков. Хорошая победа. Со «Спартаком » был тяжелый матч в гостях. Не думаю, что там мы показали нашу стопроцентную игру.

В последних двух домашних матчах шли в правильном направлении. У нас много хороших нападающих, которые могут забить и исполнить. Большинство работает пока как часы. Надеюсь, так будет и дальше.

Процесс адаптации пока что так и не прошел. С каждым матчем я узнаю что-то новое и чувствую себя более комфортно. Немного мешают размеры площадки и тайминг.

Здесь чуть больше времени, можно не торопиться и не суетиться. А в Америке у тебя очень мало времени на игру с шайбой», – сказал нападающий ЦСКА .