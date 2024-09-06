Исхаков о 2:4 от «Спартака»: «Не тот результат, которого ожидал ЦСКА. Нужно лучше играть в обороне» 

Руслан Исхаков оценил поражение ЦСКА от «Спартака» (2:4)

«Конечно, это не тот результат, которого мы ожидали. Хотелось выиграть. Впрочем, это первая игра в сезоне, поэтому ничего страшного. Нужно получше играть в обороне, особенно в третьем периоде.

Адаптация с североамериканского хоккея на КХЛ занимает время. Мне нужно убрать суету. И большинство не радовало.

В АХЛ на наши игры не так много болельщиков ходило. Атмосфера сегодня была отличной, мне этого не хватало. Пытаемся играть быстро, побыстрее двигать шайбу и пользоваться контратаками. У нас много шустрых нападающих, это одна из наших сильных сторон», – сказал нападающий ЦСКА .