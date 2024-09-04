Евгений Свечников о жене-американке: «Полюбила Казань, Россию – это уже часть ее жизни. Она кайфует от еды, баню обожает. Языка не знает, но старается учить»

Евгений Свечников рассказал, как относится к России его жена-американка.

27-летний форвард перешел из «Ак Барса» в нижегородское «Торпедо » в это межсезонье.

– У вас жена американка. Она уже успела проникнуться русской культурой и менталитетом?

– Да, она вот скоро приедет. Была в прошлом году в Казани, ей очень понравилось. Она кайфует от еды, баню обожает.

Естественно, нелегко найти друзей, потому что языка не знает, но старается учить, я помогаю. Тем не менее, это нелегкий язык, который быстро можно выучить, у нее даже репетитор был.

Ей очень понравился наш менталитет, наша природа, в Казани, где только не были, показал ей все красивые места. С друзьями познакомил ее, она полюбила Казань, Россию, это уже и ее часть жизни, – сказал нападающий «Торпедо» Евгений Свечников .