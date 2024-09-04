Евгений Свечников о жене-американке: «Полюбила Казань, Россию – это уже часть ее жизни. Она кайфует от еды, баню обожает. Языка не знает, но старается учить»
Евгений Свечников рассказал, как относится к России его жена-американка.
27-летний форвард перешел из «Ак Барса» в нижегородское «Торпедо» в это межсезонье.
– У вас жена американка. Она уже успела проникнуться русской культурой и менталитетом?
– Да, она вот скоро приедет. Была в прошлом году в Казани, ей очень понравилось. Она кайфует от еды, баню обожает.
Естественно, нелегко найти друзей, потому что языка не знает, но старается учить, я помогаю. Тем не менее, это нелегкий язык, который быстро можно выучить, у нее даже репетитор был.
Ей очень понравился наш менталитет, наша природа, в Казани, где только не были, показал ей все красивые места. С друзьями познакомил ее, она полюбила Казань, Россию, это уже и ее часть жизни, – сказал нападающий «Торпедо» Евгений Свечников.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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