Фетисов о КХЛ: «Миграция игроков ничего хорошего не дает. Выступал до 27 лет, можешь ехать дальше. Это не ограничение, а преданность. НХЛ построена на этом»

Вячеслав Фетисов высказался о том, что нужно изменить в регламенте КХЛ.

«Формат неограниченного свободного агента, которые применяется в , нужно вводить и в России. Надеюсь, что при разделении федерации и КХЛ эти правила будут установлены.

Если игрок выступал здесь до 27 лет, то он дальше может ехать пробовать свои силы.

Это не ограничение, а преданность клубу, который на тебя имеет права. НХЛ на этом и построена. Ты закреплен за командой, потому что болельщики хотят тебя видеть.

Если ты будешь хорошо играть – проведешь всю жизнь в одной команде. Миграция по лиге, мне кажется, ничего хорошего для популяризации команды не дает.

Думаю, со временем все устаканится. Обсуждаем это не только с руководством лиги, но и с легендами, ветеранами нашего хоккея.

Мнение по этому вопросу у всех примерно одинаковое. И президент КХЛ Алексей Морозов это понимает», – сказал двукратный олимпийский чемпион .