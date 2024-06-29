Фетисов о КХЛ: «Миграция игроков ничего хорошего не дает. Выступал до 27 лет, можешь ехать дальше. Это не ограничение, а преданность. НХЛ построена на этом»

Теги Алексей Морозов Вячеслав Фетисов НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о том, что нужно изменить в регламенте КХЛ.

«Формат неограниченного свободного агента, которые применяется в НХЛ, нужно вводить и в России. Надеюсь, что при разделении федерации и КХЛ эти правила будут установлены.

Если игрок выступал здесь до 27 лет, то он дальше может ехать пробовать свои силы.

Это не ограничение, а преданность клубу, который на тебя имеет права. НХЛ на этом и построена. Ты закреплен за командой, потому что болельщики хотят тебя видеть.

Если ты будешь хорошо играть – проведешь всю жизнь в одной команде. Миграция по лиге, мне кажется, ничего хорошего для популяризации команды не дает.

Думаю, со временем все устаканится. Обсуждаем это не только с руководством лиги, но и с легендами, ветеранами нашего хоккея.

Мнение по этому вопросу у всех примерно одинаковое. И президент КХЛ Алексей Морозов это понимает», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

44 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А может пусть каждый игрок сам решает где и когда ему играть?!))
+57
-2
+55
НХЛ построена на том, что это вершина мечтаний многих хоккеистов. Там никто никого не держит. Шут
+43
-4
+39
НХЛ, Слава, построена абсолютно на другом - там лучшие игроки мира играют за главный клубный трофей, что вызывает огромный интерес платежеспосрюобных болельщиков.
+23
-3
+20
А он понимает, что если бы это правило уже существовало, то Овечкин не гнался бы за рекордом Грецки, Малкин не был легендой Питсбурга, Кучеров может вообще в хоккей не играл бы. Зачем эти ограничения? Это же уже было, из-за ограничений сам Фетисов смог попасть в лигу сопоставимую его таланту только на закате карьеры. Лучшим защитником в истории Детройта мог стать не Лидстрем, а сам Фетисов, если бы играл там с начала 80-х, лучшим бомбардиром и снайпером в истории лиги вполне мог быть Мальцев, а не Грецки. Зачем искусственно замедлять развитие своих же спортсменов???
+20
-1
+19
В какую же скотину превратился Славик, как же можно из уважаемого человека стать вот таким вот СЛАВИКОМ..
+21
-2
+19
Ответ Shos
А он понимает, что если бы это правило уже существовало, то Овечкин не гнался бы за рекордом Грецки, Малкин не был легендой Питсбурга, Кучеров может вообще в хоккей не играл бы. Зачем эти ограничения? Это же уже было, из-за ограничений сам Фетисов смог попасть в лигу сопоставимую его таланту только на закате карьеры. Лучшим защитником в истории Детройта мог стать не Лидстрем, а сам Фетисов, если бы играл там с начала 80-х, лучшим бомбардиром и снайпером в истории лиги вполне мог быть Мальцев, а не Грецки. Зачем искусственно замедлять развитие своих же спортсменов???
потому что ему на тех спортсменов и их судьбы до одного места. он свое место сохраняет, поддувая в сторону куда итак дует ветер.
+9
0
+9
Ответ Безумный Макс
А может пусть каждый игрок сам решает где и когда ему играть?!))
нет конечно! легенды и ветераны это уже обсудили...
+11
-2
+9
И то Слава бы и не уехал, если бы его омерика не украла)))
+7
-1
+6
а была бы у фетисова возможность в 20лет уехать в нхл я думаю уехал и не задумывался бы о патриотизме
+6
0
+6
Пусть люди сами решают куда им ехать играть и куда. Надоели вы со своими ограничениями
+7
-1
+6
– НХЛ - вершина и топ.
– Давайте сделаем как в НХЛ.
– Да как вы смеете!?

:)
+3
0
+3
Цифры с потолка берутся? Или исключительно все надо мерять по Фетисову? А если 27 не исполнилось, но есть предложение и желание выступать в НХЛ, то нельзя? Как же вы достали, со своим нафталиновым пониманием настоящего. Веди свою программу на Звезде и занимайся Байкалом, неуч.
+4
-1
+3
Вячеслав конечно великий игрок, выиграл все, что возможно, плюс два Кубка Стенли в составе великой русской пятёрки. Пусть молодые игроки каждый сам пройдёт свой путь и выбирает свое призвание. Те же Шестёрки, Сорокин в КХЛ были хорошими вратарями, а в НХЛ стали супер звёздами. Тот же Панарин и Кучеров в НХЛ за собой застолбили статус звездных игроков. А есть и обратные примеры: Фролов, Жердев и т.д. Пусть каждый сам попробует, а может Вячеслав и уровень Макдевида или Метьюза кто покажет в ближайшее время.
+2
0
+2
Крепостным правом попахивает
+2
0
+2
Ответ Безумный Макс
А может пусть каждый игрок сам решает где и когда ему играть?!))
По указке сверху команда в Сочах всех мариновать
+1
0
+1
Ответ Владимир Чехов
Новость то прочитали до конца? Он как бы про привязанность к клубу говорит, и ставит примером НХЛ. Хорошо хоть подписался под своим опусом
Вам Петросян вольную подписал? ЮморЭсками завоняло как только вы тут обнаружились
+3
-2
+1
Ответ Maxim Shumov
И то Слава бы и не уехал, если бы его омерика не украла)))
помню.помню...как он драпал....подневольный человек)
+1
0
+1
Эх Слава Слава, то от чего ты в свое время бежал, теперь хочешь построить своей поддержкой
+1
0
+1
Ответ Oleg Takida
Только там есть драфт и таланты равномерно распределяются по лиге. У нас клубы олигархи скупят всех молодых, кто на коньках стоять умеет, другие ничего не получат. Так что нужно запретить переход детей из системы в систему тогда получается? или вводить драфт
Драфт определённо нужен
+1
-1
0
Как же эти типы любят выдернуть из нхл одно хорошее и внедрить к нам, не понимая, что только в системе все работает.тьфу. Хотя , наверное понимает, но надо о себе напомнить, как о патриотически настроенным, может на повышение пойдет.
0
0
0
Ответ Владимир Чехов
Новость то прочитали до конца? Он как бы про привязанность к клубу говорит, и ставит примером НХЛ. Хорошо хоть подписался под своим опусом
Алло!Какая привязанность к клубу в НХЛ??Ты что, мультфильмов пересмотрел??Про драфт, переходы, обмены, расторжение и выкуп контрактов в НХЛ ничего не слышал???
0
0
0
Ответ Коршунов-73
В какую же скотину превратился Славик, как же можно из уважаемого человека стать вот таким вот СЛАВИКОМ..
Периодически смотря на безвременно ушедших кумиров прошлых лет думаешь, чем бы они занимались сегодня
0
0
0
Ответ nupor
Да что с ними происходит то после спорта? (((
То же, что и со всеми - телом уже зарабатывать нет возможности, пытаются головой, но тело готовили с детства, а голову...
0
0
0
Ответ Oleg Takida
Только там есть драфт и таланты равномерно распределяются по лиге. У нас клубы олигархи скупят всех молодых, кто на коньках стоять умеет, другие ничего не получат. Так что нужно запретить переход детей из системы в систему тогда получается? или вводить драфт
Если вводить драфт, то смысл тогда клубам вкладываться в детей и юниоров? Их другие клубы заберут с драфта и всё.
0
0
0
Давно об этом говорю,чтобы развивать лигу и страну все должны дома играть
0
0
0
Ответ Why always me?!
Если вводить драфт, то смысл тогда клубам вкладываться в детей и юниоров? Их другие клубы заберут с драфта и всё.
так и клуб, который воспитал может забрать другого таланта из академии конкурента)
0
0
0
Ответ Oleg Takida
так и клуб, который воспитал может забрать другого таланта из академии конкурента)
Забрать может. Но смысл тогда им вкладываться в академию, если можно просто на драфте игроков брать? И так будут думать многие клубы.
0
0
0
Славе нельзя давать микрофон
+2
-2
0
Может миграция депутатов будет полезной? :)
0
0
0
Это не преданность,это — крепостное право.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий