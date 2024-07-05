Контракт Задорова с «Бостоном» – один из худших на рынке свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff. Эдмундсон, Монтур, Стивенсон и Шей – в топ-5

Контракт Никиты Задорова назван одним из худших на рынке НХЛ.

Daily Faceoff опубликовал рейтинг пяти худших договоров, которые были подписаны после открытия рынка свободных агентов в НХЛ.

В пятерку был включен контракт российского защитника Никиты Задорова с «Бостоном».

Рейтинг выглядит следующим образом:

Джоэл Эдмундсон («Лос-Анджелес») – 4-летний контракт с зарплатой 3,85 миллиона долларов в год;

(«Сиэтл») – 7-летний контракт с зарплатой 7,14 млн долларов в год;

(«Нэшвилл») – 7-летний контракт с зарплатой 7 млн долларов в год;

(«Сиэтл») – 7-летний контракт с зарплатой 6,25 млн долларов в год;

(«Бостон») – 6-летний контракт с зарплатой 5 млн долларов в год.

Достойны упоминания следующие договоры: («Бостон»; 7 лет и 7,75 млн в год), («Коламбус»; 5 лет и 5,5 млн в год), («Нью-Джерси»; 6 лет и 5,5 млн в год) и («Торонто»; 6 лет и 4,5 млн в год).