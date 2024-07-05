Контракт Задорова с «Бостоном» – один из худших на рынке свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff. Эдмундсон, Монтур, Стивенсон и Шей – в топ-5
Контракт Никиты Задорова назван одним из худших на рынке НХЛ.
Daily Faceoff опубликовал рейтинг пяти худших договоров, которые были подписаны после открытия рынка свободных агентов в НХЛ.
В пятерку был включен контракт российского защитника Никиты Задорова с «Бостоном».
Рейтинг выглядит следующим образом:
Джоэл Эдмундсон («Лос-Анджелес») – 4-летний контракт с зарплатой 3,85 миллиона долларов в год;
Брэндон Монтур («Сиэтл») – 7-летний контракт с зарплатой 7,14 млн долларов в год;
Брэди Шей («Нэшвилл») – 7-летний контракт с зарплатой 7 млн долларов в год;
Чендлер Стивенсон («Сиэтл») – 7-летний контракт с зарплатой 6,25 млн долларов в год;
Никита Задоров («Бостон») – 6-летний контракт с зарплатой 5 млн долларов в год.
Достойны упоминания следующие договоры: Элиас Линдхольм («Бостон»; 7 лет и 7,75 млн в год), Шон Монахан («Коламбус»; 5 лет и 5,5 млн в год), Бретт Пеши («Нью-Джерси»; 6 лет и 5,5 млн в год) и Крис Танев («Торонто»; 6 лет и 4,5 млн в год).
Скиннер 3 млн на год
Арвидссон 4×2
Браун Дж. 1 млн на год
Своих переподписали за копейки:
Янмарк 1.45×3, Пэрри 1.15 на год, Браун К. 1 млн на год, Пикар 1 на год, Стечер 0,7875×2
Не одной переплаты, одни скидки, все ради кубка.
В итоге из фаворитов, только нефть стала сильней по составу.
Считаю, что в Стивен и до 70 очков не доберется, а Куч будет пытаться свой же рекорд побить!
Плюс последние годы он играл полные сезоны, избавившись от травм, которые преследовали его в середине карьеры.
И ты подписываешь одного из самых узнаваемых и популярных игрока лиги.