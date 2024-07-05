Контракт Задорова с «Бостоном» – один из худших на рынке свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff. Эдмундсон, Монтур, Стивенсон и Шей – в топ-5

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Контракт Никиты Задорова назван одним из худших на рынке НХЛ.

Daily Faceoff опубликовал рейтинг пяти худших договоров, которые были подписаны после открытия рынка свободных агентов в НХЛ.

В пятерку был включен контракт российского защитника Никиты Задорова с «Бостоном».

Рейтинг выглядит следующим образом:

Джоэл Эдмундсон («Лос-Анджелес») – 4-летний контракт с зарплатой 3,85 миллиона долларов в год;

Брэндон Монтур («Сиэтл») – 7-летний контракт с зарплатой 7,14 млн долларов в год;

Брэди Шей («Нэшвилл») – 7-летний контракт с зарплатой 7 млн долларов в год;

Чендлер Стивенсон («Сиэтл») – 7-летний контракт с зарплатой 6,25 млн долларов в год;

Никита Задоров («Бостон») – 6-летний контракт с зарплатой 5 млн долларов в год.

Достойны упоминания следующие договоры: Элиас Линдхольм («Бостон»; 7 лет и 7,75 млн в год), Шон Монахан («Коламбус»; 5 лет и 5,5 млн в год), Бретт Пеши («Нью-Джерси»; 6 лет и 5,5 млн в год) и Крис Танев («Торонто»; 6 лет и 4,5 млн в год).

31 комментарий
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На мой взгляд, в данный момент, глупо оценивать контракты. Бобровский не вылезал из таких топ, но итог мы видим
+66
-1
+65
Если здесь нет Стэмкоса 4 по 8, то этот рейтинг всерьез не стоит воспринимать
+57
-5
+52
Ответ Тёма Лунин
худший для кого? клуб переплатил или игрок продешевил?
Для Дейли фейсофф
+22
-2
+20
Худший у Танева
+19
-1
+18
худший для кого? клуб переплатил или игрок продешевил?
+15
-2
+13
Ответ Фокс&#8796;
Кроме Задорова я вообще не знаю вышеперечисленных людей.. А Задору Да, лям в год переплатили явно..
Смотрите хоккей чаще, может быть узнаете
+11
-2
+9
Ответ ivanzhu90
Только Стив показывает хорошую результативность и никто не знает когда она пойдёт вниз. Плюс последние годы он играл полные сезоны, избавившись от травм, которые преследовали его в середине карьеры. И ты подписываешь одного из самых узнаваемых и популярных игрока лиги.
Из капитанов команд вышедших в плей-офф хуже плюс-минус только у Овечкина
+15
-6
+9
Ответ Тёма Лунин
худший для кого? клуб переплатил или игрок продешевил?
Кнч для клуба, про игроков никто не переживает
+7
0
+7
Хорошо бы ещё возраст хоккеистов указать
+6
-1
+5
Не успел контракт подписать, уже признан худшим. Гиблое это занятие, высчитывать чей контракт худший или лучший.
+5
0
+5
В конце сезона возможно переобувание
+5
0
+5
Ответ Хер с горы
Худший у Танева
Для него лучший :)
+5
0
+5
Задоров хотел долгосрочный дорогой контракт - он его получил. Респект его агенту. Зачем Бостону переплачивать за защитника - домоседа, вопрос к клубу.
+3
0
+3
Ответ SLAPSHOT KINGS BET
На фоне этих контрактов, работа Эдмонтона просто эталон мегеджмента. Скиннер 3 млн на год Арвидссон 4×2 Браун Дж. 1 млн на год Своих переподписали за копейки: Янмарк 1.45×3, Пэрри 1.15 на год, Браун К. 1 млн на год, Пикар 1 на год, Стечер 0,7875×2 Не одной переплаты, одни скидки, все ради кубка. В итоге из фаворитов, только нефть стала сильней по составу.
а чего ноют про контракт Нерса?
+4
-1
+3
На фоне этих контрактов, работа Эдмонтона просто эталон мегеджмента.
Скиннер 3 млн на год
Арвидссон 4×2
Браун Дж. 1 млн на год
Своих переподписали за копейки:
Янмарк 1.45×3, Пэрри 1.15 на год, Браун К. 1 млн на год, Пикар 1 на год, Стечер 0,7875×2
Не одной переплаты, одни скидки, все ради кубка.
В итоге из фаворитов, только нефть стала сильней по составу.
+7
-5
+2
Думаю что рейтинг от Кожевникова или Плющева будет выглядеть более авторитетнее
+4
-2
+2
Ответ ivanzhu90
Только Стив показывает хорошую результативность и никто не знает когда она пойдёт вниз. Плюс последние годы он играл полные сезоны, избавившись от травм, которые преследовали его в середине карьеры. И ты подписываешь одного из самых узнаваемых и популярных игрока лиги.
хорошая результативность? наверное потому, что играет в одном звене и в бригаде большинства с Кучеровым, который за 2 сезона 257 очков набрал.
Считаю, что в Стивен и до 70 очков не доберется, а Куч будет пытаться свой же рекорд побить!
+2
0
+2
Ответ SLAPSHOT KINGS BET
На фоне этих контрактов, работа Эдмонтона просто эталон мегеджмента. Скиннер 3 млн на год Арвидссон 4×2 Браун Дж. 1 млн на год Своих переподписали за копейки: Янмарк 1.45×3, Пэрри 1.15 на год, Браун К. 1 млн на год, Пикар 1 на год, Стечер 0,7875×2 Не одной переплаты, одни скидки, все ради кубка. В итоге из фаворитов, только нефть стала сильней по составу.
За них всех Нёрс будет работу выполнять ещё лет семь
+1
0
+1
Ответ Glyb Aleksey
Задоров хотел долгосрочный дорогой контракт - он его получил. Респект его агенту. Зачем Бостону переплачивать за защитника - домоседа, вопрос к клубу.
Он неплох в атаке, с хорошим броском и хорошей скоростью , для его габаритов.
+1
0
+1
Ответ gombocrew
Если здесь нет Стэмкоса 4 по 8, то этот рейтинг всерьез не стоит воспринимать
Только Стив показывает хорошую результативность и никто не знает когда она пойдёт вниз.
Плюс последние годы он играл полные сезоны, избавившись от травм, которые преследовали его в середине карьеры.
И ты подписываешь одного из самых узнаваемых и популярных игрока лиги.
+10
-9
+1
Нормальный контракт, с нормальным сроком .Что все до него доковырялись?
+1
0
+1
Ответ Владимир Бакшеев
На мой взгляд, в данный момент, глупо оценивать контракты. Бобровский не вылезал из таких топ, но итог мы видим
Монтуру и Задорову можно было и по больше $ выписать.
0
0
0
Ответ Филипп Филиппов_1116195962
а чего ноют про контракт Нерса?
Как видите, провели работу над ошибками. Я говорю о работе в это межсезонье, за прошлые косяки все знают.
+3
-3
0
Ответ CLB_82
Такому можно и переплатить. Должен стать любимцем болельщиков. Лет за 10, наверное, лучшее приобретение для Бостона. Я лично очень очень рад.
Просто ты, видимо, не болельщик Бостона, вот и рад)
0
0
0
Срок большой конечно. Учитывая что он уже стал гастралером. По деньгам может и норм. Года на 3 надо было наверное.
+2
-2
0
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