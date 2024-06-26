Президент США Байден поздравил «Флориду» с победой в Кубке Стэнли: «Командная работа и стойкость»
Президент США Джо Байден поздравил «Флориду» с победой в Кубке Стэнли.
25 июня «Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.
«Командная работа и стойкость. Поздравляю «Пантерс» с завершением доминирующего сезона завоеванием первого в истории Кубка Стэнли!» – говорится в сообщении Джо Байдена.
-Что-то часто встречаюсь с Флоридцами, так Байден высказался на встрече с Кучеровым, Василевским, Сергачевым (Тампа). Теперь опять троих россиян - лазутчиков придётся в Белый дом допустить! Боб, Танк, Кулик - три агента! Или попадут под санкции!? Или сами отъедут, чтоб не стать иноагентами?