Президент США Байден поздравил «Флориду» с победой в Кубке Стэнли: «Командная работа и стойкость»

Президент США Джо Байден поздравил «Флориду» с победой в Кубке Стэнли.

25 июня «Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

«Командная работа и стойкость. Поздравляю «Пантерс» с завершением доминирующего сезона завоеванием первого в истории Кубка Стэнли!» – говорится в сообщении Джо Байдена.