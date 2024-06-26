Президент США Байден поздравил «Флориду» с победой в Кубке Стэнли: «Командная работа и стойкость»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Политика Джо Байден Хоккей

Президент США Джо Байден поздравил «Флориду» с победой в Кубке Стэнли.

25 июня «Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

«Командная работа и стойкость. Поздравляю «Пантерс» с завершением доминирующего сезона завоеванием первого в истории Кубка Стэнли!» – говорится в сообщении Джо Байдена.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А Байден в курсе, что он зарегистрирован в X и ещё там регулярно постит что-то?
+1
-1
0
И сказал что приедет к ним в Альберту поздравит…
0
0
0
Тут не замешкался, опередил!
0
0
0
Джо Байден, это как пьяный Ельцин, только трезвый...
+1
-1
0
Байден (и Трамп) часто в последние годы встречался в Белом доме с победными командами из Флориды, по другим видам спорта тоже.
-Что-то часто встречаюсь с Флоридцами, так Байден высказался на встрече с Кучеровым, Василевским, Сергачевым (Тампа). Теперь опять троих россиян - лазутчиков придётся в Белый дом допустить! Боб, Танк, Кулик - три агента! Или попадут под санкции!? Или сами отъедут, чтоб не стать иноагентами?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий